Dabei waren die Potsdamerinnen in der 12. Minute nach einer Standardsituation durch Rahel Kiwic zunächst in Führung gegangen. Frankfurt glich jedoch durch Marith Prießen schon drei Minuten später aus. Noch vor der Pause konnte Felicitas Rauch per verwandletem Handelfmeter (27.) den Vorsprung wiederherstellen.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine enge und hart umkämpfte Begegnung. Mit viel Ballbesitz und einigen gut gespielten Angriffen kontrollierten die Turbinen den Gastgeber in der ersten Phase des zweiten Spielabschnitts. Durch gutes Verteidigen hielten die Potsdamerinnen Frankfurt lange vom Tor entfernt und konnten in der 69. Minute durch Viktoria Schwalm auf 3:1 erhöhen. In der 73. Minute verkürzte Frankfurt durch Géraldine Reuteler auf 3:2 und konnte in der 88. Minute durch Shekiera Martinez noch den Ausgleich erzielen.

Durch die spät verspielten Punkte verpassen die Potsdamerinnen die Möglichkeit an die Spitzenplätze der Frauen-Bundesliga aufzuschließen, finden sich aber weiter auf dem dritten Tabellenplatz wieder.

Am kommenden Samstag (14:00 Uhr) trifft das Team von Matthias Rudolph zuhause im Karl-Liebknecht-Stadion auf die SGS Essen.