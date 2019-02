Jumbo-Visma siegte am Sonntag in 16:49 Minuten vor dem deutschen Sunweb-Team mit dem Tour-Zweiten Tom Dumoulin und Nikias Arndt (+7 Sekunden) sowie Bahrain-Merida (+9). Die Sieben-Etappen-Tour durch die Wüsten-Emirate endet am kommenden Samstag in Dubai und ist hochkarätig besetzt. Neben zahlreichen Sprintstars wie Marcel Kittel sind auch exzellente Rundfahrer wie Primoz Roglic oder der Tour-de-France-Zweite Tom Dumoulin am Start.