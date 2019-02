Der Nordostdeutsche Fußball-Verband hat bislang keine Hinweise auf verschobene Punktspiele in der Regionalliga. Das erklärte der Verband am Mittwoch dem mdr . "Dem NOFV sind keine Hinweise auf manipulierte Spiele bekannt", sagte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs. Dies gelte sowohl für die laufenden Spiele als auch für die vergangene Saison.

Weitere Manipulationsvorwürfe in der Regionalliga

Der Verband bezieht sich dabei auf Aussagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der mit der Firma Sportradar zusammenarbeitet. Das Unternehmen wertet Spiele nach möglichen Wettmanipulationen aus. "Der NOFV ist in die Zusammenarbeit von DFB und Sportradar

inkludiert. Sportradar meldet auffällige Spiele dem DFB, welcher die Informationen an die Regionalverbände weitergibt", so Fuchs.