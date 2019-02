Großer Jubel bei den Berliner 470er-Seglerinnen Frederike Loewe und Anna Markfort: Die beiden Frauen vom Verein Seglerhaus am Wannsee haben am Sonntagabend die Regatta vor Miami im US-Bundesstaat Florida gewonnen und damit den starken Start der Segel-Nationalmannschaft in die vorolympische Saison perfekt gemacht.

Nach schwachem Start war Loewe/Markfort im doppelt gewerteten Medaillenrennen ein imposantes Comeback gelungen. "Fredi hatte die ganze Regatta über einen hervorragenden Überblick auf den Vorwind-Abschnitten, hat den Wind dort gesehen, wo ihn sonst niemand sah", lobte Anna Markfort ihre Steuerfrau Loewe gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Am Ende lagen sie vor ihren deutschen Teamkameradinnen Fabienne Oster und Anastasiya Winkel, die für den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg starten, und den Brasilianerinnen Fernanda Oliveira/Anna Barbachan.

Es war bereits der zweite Sieg für die deutsche Mannschaft vor Miami. Für den ersten hatten ebenfalls zwei Berliner gesorgt. Die Rio-Bronzemedaillengewinner Erik Heil und Thomas Plößel siegten in der schnellen 49er-Jolle. Das Duo aus der Hauptstadt, das für den Norddeutschen Regatta Verein antritt, setzte sich trotz eines Crashs am ersten Tag mit 73,3 Punkten souverän vor den Briten Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (91 Punkte) und den kroatischen Weltmeistern Sime und Mihovil Fantela (99 Punkte) durch. "Wir sind glücklich, in einem so starken Team zu segeln", sagte Plößel. "Die Ausscheidung für die Olympischen Spiele 2020 wird ein großer Kampf."