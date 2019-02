Wer versucht, sich vorsichtig für Snooker zu interessieren, verspürt schnell einen Sog. Die dezent hypnotische Wirkung dieses urbritischen Sports lässt niemanden so schnell los: bunte Bälle auf grünem Tuch, andächtige Stille, das Klacken der Bälle beim Anstoßen, ewiges Taktieren in spannungsgeladenen Duellen. "Süchtig" ist ein viel benutzter Begriff, wenn Zuschauer im Berliner Tempodrom über die Faszination Snooker berichten.

Ding Junhui ist einer dieser großen Namen des Snookers. Das German Masters hat er bereits einmal gewonnen. 2014 besiegte er im Finale den Briten Judd Trump mit 9:5. Der 31-Jährige ist aber auch einer, der die Dominanz der Spieler aus dem Vereinigten Königreich zu brechen vermag. Vor allem aber hat Ding für einen Snooker-Boom in China gesorgt. Vor vierzehn Jahren bildete das Chaoyang Stadion in der Hauptstadt Peking die Bühne für einen historischen Moment.

Nun wird im Zentrum des Landes, eingeschmiegt zwischen Bergen und Wäldern, der Versuch gestartet, Großbritannien als Snooker-Nation Nummer eins abzulösen: In der Region Yushan soll die "Billard-Hauptstadt der Welt" entstehen. Das ist die Kategorie, in der die Snooker-Verantwortlichen Chinas denken. Die Pläne umfassen Akademien, Arena, Athleten Dorf und ein Billard-Museum.

Für die Spiele in Tokio 2020 hatte der Weltverband seinen Hut schon mal in den Ring geworfen. Snooker landete auf der Shortlist. Es mangelte noch am Nachweis der globalen Bedeutung. Außerdem waren Frauen stark unterrepräsentiert. Beides soll sich bis 2024 ändern, damit in Paris dann Billardsport mit den Disziplinen Dreiband, Pool und Snooker dabei sein kann.

Um Snooker aber weiter zu öffnen und daraus langfristig kein Duell zweier Nationen, Großbritannien und China, entsteht, müssen sich gerade Europäische Spieler wie der Belgier Luca Brecel, der 2017 die China Championship gewinnen konnte, auf der Tour etablieren. Mit Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg sind zurzeit sogar zwei Deutsche dabei; das erste Mal überhaupt. Die beiden schafften es jedoch nicht, sich für die German Masters zu qualifizieren. Aber ihre Chancen stehen nicht schlecht, einmal bei Olympischen Spielen an den Start zu gehen.