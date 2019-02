Ein Manipulationsverdacht in der Fußball-Regionalliga, in dem auch Babelsberg 03 eine Rolle spielt, beschäftigt nun auch die Justiz. Wie die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Freitag der Volksstimme Magdeburg bestätigte , ist ein Verfahren wegen des Verdachts auf Spielmanipulation eingeleitet worden. Bisher waren lediglich Ermittlungen durch den für die Liga zuständigen Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) bekannt. Der NOFV hatte Ermittlungen gegen den sportlichen Leiter von Germania Halberstadt, Andreas Petersen, eingeleitet. Der 58-jährige Petersen ist Vater des deutschen Nationalspielers Nils Petersen.

Laut der Volksstimme könnten die Ausmaße allerdings wesentlich größer sein. Ein deutsch-chinesischer Sport-Vermarkter soll ebenfalls am 30. November 2018 den Versuch unternommen haben, den Regionalliga-Spitzenreiter Chemnitzer FC für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Demnach sollten dauerhaft gemeinsam Spiele manipuliert und Spieler bestochen werden. Chemnitz meldete den Fall dem NOFV. Laut Volksstimme sollen weitere Regionalliga-Vereine angesprochen worden sein. Der Vermarkter kooperiert laut Volksstimme offiziell mit Halberstadt - seit dem 30. November 2018. An dem Tag fand auch das Spiel zwischen Babelsberg und Halberstadt statt.

Babelsberg-Trainer Almedin Civa hatte nach dem Heimspiel auf der Pressekonferenz gesagt, zwei Spielern sei Geld geboten worden, damit sie sich auf dem Platz zurückhalten und "die Füße hochnehmen". Andreas Petersen hatte die Kontaktaufnahme daraufhin zwar eingeräumt, die Vorwürfe eines versuchten Spielbetrugs gegenüber den "Potsdamer Neusten Nachrichten" jedoch als "Riesen-Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen" bezeichnet. Er sprach stattdessen von einem "Jux".

Wenig später hatte er den Vorwurf der Spielmanipulation gegenüber dem MDR erneut heftig zurückgewiesen und Konsequenzen angekündigt: "Ich war 31 Jahre im Fußballgeschäft sauber und werde immer sauber bleiben. Ich werde mit einem Anwalt gegen die Schmutzkampagne des SV Babelsberg vorgehen."

Babelsberg wiederum hatte an seinem Vorwurf festgehalten. Der Verein habe "nicht den geringsten Anlass, an den Darstellungen der betroffenen Spieler zu zweifeln", heißt es in einer Pressemitteilung, die der Fußball-Regionalligist am 3. Dezember veröffentlichte.