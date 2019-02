imago/UPI Photo Audio: Inforadio | Martina Buttler | 03.02.2019 | 15:24 Uhr | Bild: imago/UPI Photo

Interview | Roman Motzkus vor dem Super Bowl - "Es gibt einen wahnsinnigen Zulauf in die Vereine"

03.02.19 | 10:24 Uhr

Der Super Bowl ist ein Event der Superlative. Auch in Berlin fiebern American-Football-Fans auf das Spiel hin. rbb|24 sprach mit Roman Motzkus, Ex-Spieler der Berlin Adler und TV-Experte, über den Boom, Tresen-Gespräche und Potenziale der Sportart in der Hauptstadt.

Roman Motzkus ist in der Vorbereitungsphase, als sein Handy klingelt. Am Abend des Super Bowls wird der 49-jährige Berliner in seiner Rolle als TV-Experte vor der Kamera stehen - nur wenige Stunden, bevor in Atlanta das Spiel zwischen den New England Patriots und Los Angeles Rams stattfindet (Montagnacht, 0:30 Uhr MEZ/Pro Sieben). Zehn Minuten Zeit für ein Gespräch habe er trotzdem, sagt der Mann, der seit seinen aktiven Jahren American Football in der Hauptstadt und darüber hinaus prägte. 1988 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern bei den Spandau Bulldogs. Es war der Beginn einer steilen Karriere, die - inzwischen im Trikot der Adler Berlin - schnell in die deutsche Nationalmannschaft führte. Bei dem Klub ist er mit einer kleinen Unterbrechung bis heute aktiv. Er war Stadionsprecher, saß im Verwaltungsrat und nun im Vorstand. "Ich versuche, den Blick auf das große Ganze zu haben", sagt er. Das zeigt sich auch im Gespräch mit rbb|24, bei dem er aber auch über die Berliner Football-Welt spricht. 53. Super Bowl. New England Patriots gegen Los Angeles Rams. Wie groß ist die Spannung bei Ihnen vor so einem Abend?

Inzwischen gar nicht mehr so riesengroß. Es ist jetzt mein 30. - (überlegt) oder nein: sogar schon 32. - Super Bowl, den ich erlebe. Ich habe auch schon einige live vor Ort gesehen. Also ist es für mich vor allem ein schöner Saisonabschluss. Am Ende ist es natürlich ein bisschen Kribbeln, weil ich mit der Countdown-Sendung zweieinhalb Stunden live im Studio bin. Das ist aber ja auch ein gewohnter Reiz, den eigentlich jeder kennt, der vor die Kamera tritt.



Sie haben nicht nur viele Super Bowls verfolgt, sondern sind seit 30 Jahren im American Football zuhause. Wie nehmen Sie vor dem diesjährigen Super Bowl die Stimmung in Berlin wahr - gibt es eine Entwicklung?

Auf jeden Fall. Ich habe den Sport ja vom Ende der achtziger Jahre an am eigenen Körper erlebt. Als ich gespielt habe, wurde ich doch das ein oder andere Mal auf der Straße oder im Umfeld angesprochen. Da gab es damals schon einen kleinen Hype. Es gab die Leute, die gemerkt haben, dass Football etwas Schönes ist. Dann ist das lange Zeit abgeebbt. In den vergangenen Jahren sieht man sehr nachhaltig, wie es wieder immer mehr wird. Nicht nur die Zuschauerzahlen im Free-TV werden größer, auch die Streamingzahlen steigen. Und es gibt für mich noch zwei weitere Faktoren, an denen man das festmachen kann.



Der 53. Super Bowl in Zahlen 1 Die Rams haben einmal den Super Bowl gewonnen - im Jahr 2000. Damals war die Franchise noch in St. Louis zu Hause. 1,38 Geschätzt 1,38 Milliarden (!) Hühnerflügel werden am Sonntag verschlungen. Ein Rekord. 2 Erstmals werden im Endspiel der zwei NFL männliche Cheerleader auftreten. Sie gehören zum Cheerleader-Team der L.A. Rams. 5,2 Für einen 30-Sekunden-Werbespot beim übertragenden Sender NBC sind etwa 5,2 Millionen Dollar fällig. 22.000 Ein Platz direkt am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie kostet für Spätentschlossene 22.000 Dollar (Ticketmaster). 118.000 Jeder Spieler des Super-Bowl-Gewinners bekommt 118.000 Dollar, die Verlierer können sich mit 59.000 trösten.

Nämlich?

Zum einen werde ich tatsächlich immer öfter auf der Straße angesprochen. Oder in eigentlich eher privaten Situationen. Etwa von Leuten am Tresen, die mir sagen: 'Es ist toll, dass ihr das macht und uns das Football-Spiel näher bringt.' Was ich außerdem merke, ist ein wahnsinniger Zulauf in die Vereine im Jugendbereich und bei den jungen Erwachsenen. Das zieht sich quer durch die gesamte Republik. Also auch in Berlin. Sie haben als Vorstandmitglied der Adler auch den expliziten Blick auf die Hauptstadt. Wie ist die Situation konkret?

In ganz Berlin ist es so, dass die Jugendlichen in die Vereine strömen. Das kann man wirklich so sagen. Die Hälfte geht dann auch wieder, weil sie merken, dass das nichts für sie ist. Aber Mannschaften, die früher mit 25, 30 Spielern auskommen mussten, sind jetzt bei 50 - sprich: Sie haben sich fast verdoppelt. Das ist also generell zu sehen und es ist schön, weil das langfristig eine richtige Entwicklung möglich macht. Wohin kann diese führen?

Inzwischen gibt es jedenfalls die Möglichkeit, den Spielern Perspektiven aufzuzeigen. Wir können ihnen nicht nur die höchste deutsche Liga, die German Football League (GFL), als oberstes Ziel geben, sondern es gibt Chancen, sie ins College zu vermitteln für Stipendien. Dann ist es ihr eigenes Schicksal, was sie daraus machen. Vielleicht gehen sie den Weg von Björn Werner (Anm. d. Red.: siehe Box), der bei den Berlin Adlern in der Jugend gespielt hat und bei den Indianapolis Colts in der ersten Runde gedraftet wurde. Was für ein Potential hat American Football aus Ihrer Sicht in einer Millionenstadt wie Berlin. Bleibt es Nischenprodukt oder ist mehr möglich?

Wir haben gesehen, dass wir - mit einem ziemlich großen Marketingaufwand - 4.000, 5.000 Zuschauer ins Stadion bekommen können. Und das für fast jeden Spieltag, bei jedem Gegner. Wenn man auf die GFL schaut, dann ist das die beste Liga, die oberste Etage in Europa. Da gibt es also eine Menge Potential. Ich kann mir vorstellen, dass wir als American Football - wenn wir es richtig aufziehen - die Outdoor-Sportart werden, die die zweitgrößte Zuschauermenge anspricht. Wir haben ja eigentlich nur Fußball, die draußen spielen und Massen ziehen. Alle anderen Outdoor-Sportarten haben ja auch keine riesigen Zuschauermengen. Wenn wir also mal wieder dahinkommen, dass wir regelmäßig zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauern haben, sind wir dabei. Das ist Zukunftsmusik, aber die ist nicht unrealistisch.

Björn Werner und die Deutschen in der NFL Der Berliner Björn Werner rechnet damit, dass es bald mehr deutsche Footballer in der NFL geben könnte. "In drei, vier, fünf Jahren haben wir eine ganze Welle, wo zwei bis drei Deutsche gedraftet werden", prognostiziert der 28-Jährige. Er selbst - ein Berliner Adler - hatte den Sprung in die US-Profiliga geschafft und war Quarterback-Jäger der Indianapolis Colts(2013-15), ehe eine Verletzung ihn jäh stoppte. Nun hat er sich beruflich der Aufgabe verschrieben, anderen diesen Weg ebenso zu eröffnen. Werner rekrutiert junge deutsche Nachwuchsspieler und versucht sie mit seiner Firma Gridiron Sports in die USA zu bringen.

Was muss passieren, damit aus diesem Potential Realität wird?

Das Schönste wäre eigentlich, wenn man die Berliner Vereine sportlich so vereinen könnte, dass man eine Mannschaft hat. Aber inzwischen ist es so, dass in Berlin und Brandenburg mit den Berlin Rebels und den Potsdam Royals zwei Mannschaften in der GFL spielen. Wir als Berlin Adler wollen da auch langfristig wieder hin (Anm. d. Red.: Die Adler spielen aktuell nach zwei Abstiegen in der dritten Liga). Da ist es natürlich schon so, dass auch bei einer Stadt mit dreieinhalb Millionen Einwohnern das Potential irgendwann beendet ist. Aber was mich sehr freut: Die Football-Fans sind traditionsbewusst. Auch zu uns in die dritte Liga kommen immer noch 800 bis 1.500 Zuschauer. Das ist eine schöne Basis, auf der wir aufbauen können. Auf die Dauer wollen wir natürlich unser heimisches Poststadion ein bisschen voller machen. Wie wichtig sind die Fernsehübertragungen der NFL für den Sport - explizit der Super Bowl?

Man sieht den Schub der Interessenten, die zu uns kommen. Wir trainieren ja aktuell schon für die neue Saison. Wir empfangen da jeden Interessenten gerne - egal welchen Alters. Das Tolle ist aber, dass es sich nicht nur auf den Super Bowl konzentriert. Die NFL wird ja inzwischen von September bis Februar übetragen wird. Dadurch haben wir den Zuspruch eigentlich inzwischen über das ganze Jahr. Entweder in der Zeit, in der wir selbst aktiv sind oder in der Zeit, in der die NFL spielt. Es ist nicht essentiell, aber es erleichtert die Sache absolut, wenn sich solche mediale Aufmerksamkeit auf den Football richtet. Und ideal ist, wenn wir dann noch über die Social-Media-Kanäle den Leuten sagen können: Die NFL ist vorbei und jetzt: 'Support your local team'. Überall in Deutschland gibt es inzwischen Mannschaften. Selbst in den kleinsten Dörfern. Es sind über 63.000 Mitglieder in den deutschen Football-Vereinen tätig. Davon sind 5.000 bis 10.000 Cheerleader und der Rest Spieler und Aktive drumherum. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Johannes Mohren für rbb|24.

