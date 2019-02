Die aktive Fanszene von Oberligist Tennis Borussia steht seit einer Mitgliederversammlung im Streit mit dem Vorstand. In einer Fußballzeitung suchten die Anhänger nach einem neuen Verein – und wurden nun in Friedrichshain fündig.

Die Hobbykicker haben sich als eines der ersten Teams auf eine Anzeige der Tebe-Fangruppe "Aktive Fans" gemeldet. "Kleine engagierte Fan-Szene mit dreistelligem Mobilisierungspotenzial sucht vorübergehend Verein", stand in der Annonce. Was wie ein Scherz klingt, hat einen ernsten Hintergrund.

"Bei TeBe sind wir im Moment leider nicht mehr so ganz erwünscht unter dem aktuellen Vorstand", erzählt Schulz. "Da kann man nicht mehr hingehen. Dann ist halt die Frage: Was machen wir sonst am Samstagnachmittag?"

Die rund 160 Vereinsmitglieder der Abteilung "Aktive Fans" stehen sich unversöhnlich mit dem Vorstandvorsitzenden Jens Redlich gegenüber. Der Grund: Der Gesellschafter einer Fitnessstudio-Kette hat den Verein zwar finanziell kräftig unterstützt, dadurch aber auch eine finanzielle Abhängigkeit geschaffen und eine Machtfülle abgeleitet. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung kam es zum Bruch. Die langjährigen Vereinsmitglieder hätten viele unbekannte Gesichter auf der Versammlung gesehen - am Ende wurden fünf von Redlichs Kandidaten in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Fußballhimmel war an diesem Wochenende die Antwort. Der besondere Platz auf einem Kaufhausdach in Berlin-Friedrichshain ist die Heimat von Kreisligist Blau-Weiß. Die Truppe steckt im Abstiegskampf. Gegen die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf II ist die Unterstützung der TeBe-Fans deshalb besonders willkommen.

Knapp 100 Anhänger erklimmen die Stufen zum Bolzplatz über den Dächern Berlins - und sie haben sich vorbereitet. Die kreativen Anhänger haben blau-weiße Fangesänge getextet. "Come on you rooftop boys" - Das kommt bei den Friedrichshainern gut an. "Heute hat sich das tatsächlich angefühlt wie unsere Fans", erzählt Kapitän Christopher Lauer. "Man hat doch immer so mit einem Ohr reingehört in die Gesänge, die haben sich schon Mühe gegeben. Das war cool."