Turbine Potsdam hat kurz vor dem Jahresauftakt am kommenden Sonntag (14:00 Uhr, FC Sand) die Mittelfeldspielerin Dina Orschmann verpflichtet. Die gebürtige Berlinerin sammelte bereits im Frauenbereich von Union Berlin Zweitligaerfahrung und spielte zuletzt für die University of Central Florida in der ersten amerikanischen College Liga, wo sie außerdem ihr Studium absolvierte.

"Ich freue mich sehr, bei Turbine auf neue Herausforderungen zu treffen. Dazu gehört vor allem mich schnell ins Team einzufinden und mich persönlich stark weiter zu entwickeln. Es motiviert mich sehr, auf diesem hohen Niveau an mir arbeiten zu können und meine Fußballleidenschaft, nach zwei Saisons in Florida, wieder in der Nähe meiner Heimatstadt Berlin ausführen zu können", sagte Orschmann über ihre neue Aufgabe.

Auch international hat Orschmann bereits Erfahrung. So durchlief die 21-Jährige seit der U-17 alle Jugendnationalmannschaften und nahm an zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft teil. Momentan spielt Dina Orschmann in der deutschen U-20 Nationalmannschaft.