Mit einem Arbeitssieg gegen Sandhausen ist Union Berlin zurück auf dem Relegationsplatz der zweiten Liga. Die Eisernen wussten beim 2:0 gegen den Abstiegskandidaten in der ersten Hälfte zu überzeugen - und in der zweiten zu verwalten.

Die erste positive Nachricht gab es bereits, da hatte das Spiel noch gar nicht begonnen. Kapitän Christopher Trimmel bleibt über den Sommer hinaus ein Unioner. Und auch nach neunzig Minuten war die Stimmung im Stadion an der Alten Försterei gut. Mit 2:0 (1:0) besiegten die Berliner gegen den Tabellen-16. Sandhausen - und sprangen wieder auf auf den dritten Tabellenplatz. Es war ein Arbeitssieg für das Team von Trainer Urs Fischer. "Es gibt solche Spiele - und auch die musst du gewinnen", sagte der Schweizer nach Abpfiff, "die erste Halbzeit von uns war nicht so schlecht, da muss nur das Resultat anders aussehen. Wir müssen höher führen."

Tatsächlich schien es zunächst so, als würden die Befürchtungen nicht eintreffen, die der Trainer vor dem Spiel geäußert hatte. Es werde ein "ekliges Spiel" geben, hatte Fischer da gesagt und an die Hinrunde erinnert: 0:0 spielte Union Anfang September in Sandhausen. Es war eine Partie, die - wenn überhaupt - wegen ihrer besonders ausgeprägten Tristesse im Gedächtnis geblieben ist. Doch in den ersten Minuten war es weder langweilig noch Sandhausen sonderlich unangenehm. Vielmehr ließ der Gegner aus dem Tabellenkeller die Köpenicker ungestört die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Die knapp 20.000 Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei bekamen gute Fußball-Unterhaltung geboten.

Es war das frühe 1:0 – und Union blieb gefährlich. Dass es bis zur Pause für kein weiteres Tor reichte, war für Sandhausen mehr als glücklich und für die Eisernen ärgerlich. Denn die Chancen waren da. Grischa Prömels Treffer wurde noch zurecht wegen Abseits zurückgepfiffen (24.). Doch danach folgten zwei weitere Großchancen. In der 37. Minute trieb Carlos Mané das Union-Spiel nach vorne, über Felix Kroos und Sebastian Andersson kam der Ball zu Suleiman Abdullahi. Ein ansehnlicher Angriff, der ohne Ertrag blieb, weil der 22-Jährige freistehend über das Tor schoss. Ebenso wie in der letzten Minute der ersten Hälfte Sebastian Andersson, der aus fünf Metern seinen Doppelpack verpasste (45.).

Es sollte das letzte Highlight für lange Zeit bleiben. Denn in der zweiten Halbzeit passierte auf dem Feld wenig. "Wir hatten nicht mehr die gleiche Dynamik wie in der ersten Hälfte", bemerkte auch Fischer. Und Christopher Trimmel, der Kapitän mit dem neuen Vertrag, sagte: "Damit sind wir nicht zufrieden. Wir haben die Bälle zu leicht hergeschenkt. Das können wir besser." So wurde es doch noch das erwartete eklige - ja, dreckige - Spiel. Union verwaltete die Führung und weil Sandhausen nichts einfiel, gelang das ohne größere Probleme. Mit einer Ausnahme. In der 65. Minute war sie plötzlich aus dem Nichts da, die riesige Chance des Tabellen-16. auf den Ausgleich. Dennis Diekmeier flankte auf Fabian Schleusener, der jedoch freistehend den Ball nicht traf.

Und so konnte Union - nach einer erneuten Phase der spielerischen Langeweile - das Spiel entscheiden. Über Joshua Mees kam der Ball zu Akaki Gogia, der aus halbrechter Position ins linke Eck traf: 2:0 (87.). In der Nachspielzeit wäre fast noch das 3:0 gefallen - Sebastian Andersson traf den Außenpfosten. Am Ende konnte Union also die Rückkehr auf den Relagationsplatz feiern. "Am Schluss zählen manchmal auch einfach drei Punkte. Die waren hart erkämpft, darüber freuen wir uns", sagte Fischer. Am kommenden Samstag (13:30 Uhr) steht das nächste Duell gegen ein Keller-Team an: Es geht nach Duisburg.