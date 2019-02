Es war kurz vor der Halbzeitpause, als Sebastian Polter im Zweitliga-Spitzenspiel von Union Berlin gegen den 1. FC Köln am Donnerstagabend verletzt vom Platz musste. Nun steht fest: Der Stürmer wird den Köpenickern mehrere Wochen fehlen. Das teilte der Verein am Montag mit. Bei Untersuchungen sei eine Verletzung am linken Mittelfuß festgestellt worden.