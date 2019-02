Union Berlin gewinnt 3:2 in Duisburg

Union Berlin hat auswärts gegen Duisburg mit 3:2 gewonnen. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie machten die Berliner erst kurz vor Schluss den Sack zu und halten damit Anschluss an Tabellenführer HSV.

Union Berlin hat am 22. Spieltag auswärts gegen den MSV Duisburg gewonnen. Die Berliner holten ein 3:2, wobei der entscheidende Treffer erst in der 90. Minute fiel. Sebastian Andersson erzielte den späten Siegtreffer. Durch den Erfolg in Duisburg springen die Eisernen auf einen direkten Aufstiegsplatz.