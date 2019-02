Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze erlitten. Bei den Bisons Bühl unterlagen die Brandenburger am Sonntag trotz 2:0-Satzführung am Ende noch mit 2:3 (25:22, 29:27, 21:25, 19:25, 12:15).

Die von Mirko Culic trainierte Mannschaft hätte mit einem Sieg am Tabellennachbarn vorbeiziehen können. Trotz des Punktgewinns bleiben die Netzhoppers auf Platz 9.