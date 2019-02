imago/Bernd König Video: rbb24 | 20.02.2019 | 22 Uhr | Philipp Büchner | Bild: imago/Bernd König

3:0-Sieg gegen Haching - BR Volleys lassen dem Spitzenreiter (fast) keine Chance

20.02.19 | 21:10 Uhr

War in den vergangenen Spielen bereits ein leichter Aufwind spürbar, so haben die BR Volleys gegen den Tabellenführer Haching eindrucksvoll gezeigt: Mit ihnen ist wieder zu rechnen. Die Berliner siegten glatt mit 3:0. Einzig im letzten Satz wurde es richtig eng.

Als Kaweh Niroomand wenige Minuten nach Ende der Partie am Mikrofon stand, war dem Manager der BR Volleys die Erleichterung anzusehen. "Wir haben heute ein Zeichen gesetzt, dass wir die richtigen Schritte unternommen haben", sagte er - und: "Endlich haben wir auch zuhause mal eine gute Leistung gezeigt. Da war eine mannschaftliche Geschlossenheit zu sehen und das stimmt optimistisch." Tatsächlich war es ein eindrucksvoller Auftritt der Berliner: Mit einem glatten 3:0 (25:21, 25:15, 31:29) fügten sie Spitzenreiter Alpenvolleys Haching am Mittwochabend in der Max-Schmeling-Halle seine erst zweite Saisonniederlage zu - und bestätigten damit vor 4.392 Zuschauern den Aufwärtstrend der vergangenen Partien.

Rückblick imago/Matthias Koch Volleyball | BR Volleys gewinnen klar in drei Sätzen beim VCO Berlin - Favoritensieg vor Rekordkulisse Der klare Sieg (25:14, 25:18, 25:15) der BR Volleys beim VCO Berlin in der Ballsporthalle im Sportforum Hohenschönhausen überrascht keinen Volleyballfan. Die 1.254 Zuschauer beim Match Meister gegen Nachwuchsteam aber schon.



Hohe Intensität

Dieses 18. Spiel der Saison, es sollte fraglos ein Schlüsselspiel für die BR Volleys sein. Das stand bereits vor der Partie fest. Die Berliner, Vierter in der Tabelle, hatten das Hinspiel beim Tabellenführer chancenlos mit 3:0 verloren. Gegen einen der Emporkömlinge, die die Liga ordentlich aufmischen - und zumindest in dieser Spielzeit dafür sorgen, dass es mehr ist als der altbekannte Zweikampf zwischen Berlin und Friedrichshafen. Die Niederlage war eine der größten Enttäuschungen in einer Saison, die für den Hauptstadt-Klub bislang ungewohnt viele bereithielt. Nun galt es, nach zuletzt bereits verbesserten Leistungen ein echtes Zeichen zu setzen. An sich selbst - aber nicht zuletzt auch an die Liga. Der Wille dazu war bei den Volleys von Beginn an spürbar. Sie kamen gleich gut in die Partie. Sergei Grankin, die Neuverpflichtug auf der Zuspieler-Position, schlug stark auf und es stand schnell 3:0. Überhaupt war es der Russe, der das Spiel der Berliner prägte. Der 34-Jährige war stabil in der Annahme, setzte seine Mitspieler gut in Szene und sorgte so maßgeblich mit dafür, dass Samuel Tuia, Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk immer wieder Lücken in den gegnerischen Reihen fanden, um zu punkten. Mit 25:21 ging der Satz am Ende an die Berliner - und das weitestgehend ungefährdet.

Wie entfesselt

Das sorgte bei den Hausherren für sichtlich wachsendes Selbstvertrauen. Der zweite Satz wurde zur Demonstration wiedererlangter Stärke. Die Berliner spielten wie entfesselt und der Tabellenführer ging in der Angriffswucht förmlich unter. Angepeitscht von begeisterten Fans in der Halle zogen die Volleys Punkt um Punkt davon. Es war - das lässt sich ohne Übertreibung sagen - phasenweise eine Demontage des Liga-Ersten durch Berliner im Spielrausch. 25:15 stand es am Ende des Spielabschnitts. Es war ein Satzergebnis, das so auch Optimisten unter den Volleys-Fans vor der Partie kaum für möglich gehalten hätten. Im dritten Satz gelang es Haching, die Wucht zumindest ein wenig einzudämmen. Und so bekamen zum Schluss auch die Krimi-Liebhaber auf den Rängen noch besten Stoff geliefert. Es war ein packendes Auf und Ab der Gefühle. Es gab Matchbälle auf beiden Seiten. Und am Ende jubelten die Berliner über ein 31:29. Der Satz und Matchsieg, der für so große Ausbrüche sorgte, dass bei Coach Cedric Enard beim Jubelzeremoniell mit seinem Co-Trainer die Rippen etwas abbekamen - so heftig, dass er erst einmal medizinische Betreuung brauchte.

"Es war eins der stabilsten Spiele"

Es waren Schmerzen, die sich ob des Sieges wohl leichter ertragen lassen. "Es war eins der stabilsten Spiele in der gesamten Saison", sagte sein Spieler Moritz Reichert nach der Partie. Was folgte, war ein langer Katalog dessen, was bei den Volleys an diesem Abend geklappt hatte - ja, das Erfolgsrezept gegen den Spitzenreiter: "Wir haben gut angenommen, wir waren aus unserer eigenen Annahme ziemlich stabil, haben in Abwehr und Block stark zusammen gearbeitet und in entscheidenden Momenten gepunktet", sagte er. Und der 23-Jährige gab auch gleich die Marschrichtung der nächsten Wochen vor: "Wir müssen so weiterarbeiten, damit wir den Weg beibehalten können." Wer weiß, wohin der dann doch noch führt für die Volleys.

Sendung: rbb24, 20.02.2018, 22 Uhr