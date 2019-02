imago/masterpress Video: rbb24 | 27.02.2019 | Jörg Hellwig | Bild: imago/masterpress

1:3-Heimniederlage gegen den Dresdner SC - Potsdamer Volleyballerinnen verlieren Bundesliga-Spitzenspiel

27.02.19 | 21:40 Uhr

Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben das Spitzenspiel der Bundesliga verloren. Gegen den Dresdner SC drehten sie nach einem Fehlstart zunächst auf - doch am Ende spielte der fünffache deutsche Meister seine Stärken aus.

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge mussten die Volleyballerinen vom SC Potsdam in der Bundesliga am Mittwochabend eine Niederlage hinnehmen. Im Spitzenspiel gegen den Dresdner SC unterlagen die Brandenburgerinnen mit 1:3 (12:25, 27:25, 10:25, 18:25). Die von Guillermo Hernandez trainierten Potsdamerinnen stehen überraschend auf einem starken vierten Platz und wollten den Tabellennachbarn Dresden, der vor der Partie nur zwei Zähler Vorsprung hatte, im direkten Duell herausfordern. Nach der klaren 0:3-Niederlage im Hinspiel im Dezember sollte zu Hause außerdem eine Revanche gelingen.



Fehlstart von Potsdam

Doch die Potsdamerinnen taten sich zu Beginn der Partie vor allem in der Annahme schwer. Die Gäste aus Dresden schlugen gut auf und lagen schnell mit 6:2 in Führung. Missverständnisse in der Abwehr und unpräzise Angriffsschläge sorgten dafür, dass die Dresdnerinnen den Satz problemlos dominierten. Mit dem zweiten Satzball ging der erste Durchgang klar mit 25:12 an die Gäste.

Verdienter Satzausgleich

Nach dem schlechten Start kamen die Brandenburgerinnen deutlich besser in den zweiten Satz, auch weil Topscorerin Marta Drpa jetzt häufiger punktete. Die Sächsinnen setzten sich zunächst wieder mit 14:11 ab. Mit einem starken 7:0-Lauf kamen die Gastgeberinnen jedoch zurück. Jetzt machten sie, anders als im ersten Durchgang, auch in engen Situationen die Punkte. In der entscheidenden Phase des Satzes brauchten die knapp 1.000 Zuschauer in der Potsdamer MBS Arena starke Nerven. In einem langen Ballwechsel wehrte Potsdam zunächst einen Satzball ab und konnte schließlich selbst seine zweite Möglichkeit zum verdienten 1:1 nutzen.

das restprogramm der hauptrunde 09.03.2019 Schwerin – Potsdam 13.03.2019 Potsdam – Suhl 16.03.2019 Potsdam – Vilsbiburg 23.03.2019 Stuttgart - Potsdam

Dresden spielt sich souverän zum Auswärtssieg

Aus der kämpferisch starken Leistung und dem Gewinn des zweiten Satzes konnten die Gastgeberinnen keinen Vorteil ziehen. Der dritte Satz war ein Spiegelbild des ersten: Wieder liefen die Potsdamerinnen einem Rückstand hinterher. Beim zwischenzeitlichen Stand von 11:2 demonstrierten die Sächsinnen ihre Klasse und gewannen den Satz souverän. Der zweite klare Satzverlust schlug sich nun auf die Körpersprache der Gastgeberinenn nieder. In vielen Aktionen fehlte ihnen der Mut. Nach einem Punktgewinn platzierten sie ihre Aufschläge immer wieder im Aus und fanden nie zu einem stabilen Spielrhythmus. Nach zwei abgewehrten Matchbällen bejubelten die Dresdnerinnen den Auswärtssieg.



Die Potsdamerinnen bleiben damit auf dem vierten Tabellenplatz und wollen sich in den verbleibenden vier Hauptrunden-Spielen eine möglichst gute Ausgangslage für die Playoffs sichern.



Sendung: rbb24, 27.02.2019, 21.45 Uhr