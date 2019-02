In einer umkämpften Partie gegen den TSV Rottenburg haben die Netzhoppers Königs Wusterhausen einen Dämpfer im Rennen um die Play-Off Plätze hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Mirko Culic unterlag am Mittwochabend dem TV Rottenburg mit 2:3.

Bereits zu Beginn der Begegnung deutete sich an, dass es eine enge Partie werden würde zwischen dem Tabellenachten, den Netzhoppers Königs Wusterhausen, und dem Tabellenvorletzten, dem TV Rottenburg. Beide Mannschaften lieferten sich im ersten Satz einen spannenden Schlagabtausch, den die Netzhoppers am Ende mit 21:25 verloren.

Mit einer leicht verbesserten Körpersprache starteten die Spieler von Culic in den zweiten Durchgang und entschieden diesen ähnlich knapp wie die Rottenburger zuvor (25:18). Ebenso eng gestalteten sich auch die folgenden beiden Sätze (25:27, 25:22). In der letzten Phase des Spiels fehlte es Wusterhausen an Entschlossenheit und so unterlag die Mannschaft von Mirko Culic unerwartet dem Gast aus Baden-Württemberg.

Während die Rottenburger damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfuhren, riss die Serie der Netzhoppers aus zuletzt zwei gewonnen Spielen unerwartet.