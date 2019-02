Bild: imago/Xinhua

18. Mai in der Max-Schmeling-Halle - Champions-League-Finals im Volleyball finden in Berlin statt

14.02.19 | 14:08

Erstmals finden die beiden Champions-League-Finalspiele im Volleyball an einem Tag in einer Stadt statt. Sowohl die Frauen als auch die Männer spielen am 18. Mai 2019 in der Berliner Max-Schmeling-Halle in den CEV Champions League Volley Super Finals ihren Sieger aus. Mit Berlin ist für diese Finalpremiere ein neutraler Austragungsort gefunden worden, sagten die Veranstalter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Roten Rathaus. "Mit den Super Finals 2019 läuten wir eine neue Ära im europäischen Volleyball ein", verkündete Aleksandar Boricic, Präsident des Europäischen Volleyball-Verbandes CEV. Außerdem sei die deutsche Hauptstadt der Mittelpunkt der europäischen Wirtschaft, ein beliebtes Touristenziel und war bereits Gastgeber für zahlreiche internationale Sportwettbewerbe.

Wieder ein sportliches Groß-Event in Berlin

Auch BR Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand, der als Präsident des Organisationskomitees fungieren wird, zeigte sich erfreut über die Wahl des Austragungsortes. "Die Heimspiele der BR Volleys oder auch das Olympia-Qualifikationsturnier 2016 zeigen, dass der Volleyballsport bei uns in Berlin auf ganz besondere Weise präsentiert und zelebriert wird." Im Mai solle dann die Max-Schmeling-Halle ihrem Ruf als Volleyballtempel einmal mehr gerecht werden. So plane man ein großes Rahmenprogramm vor und in der Halle, auch die Para-Volleyballer wolle man einbeziehen.

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki sprach von einer großen Ehre und einer tollen Sache für die Sportmetropole Berlin. "Mit unseren BR Volleys als Aushängeschild im Profibereich ist diese Sportart bei uns tief verwurzelt." Außerdem gehe man den Weg weiter, große und prestigeträchtige Sportevents an die Spree zu holen. Das CEV Champions League Final der Frauen und Männer 2019 sei zugleich ein wichtiger Impuls für die nachhaltige Entwicklung des Volleyballsports in der deutschen Hauptstadt. Der Ticketverkauf soll in Kürze starten.