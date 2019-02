Die Wasserfreunde Spandau haben am Mittwochabend das deutsche Duell in der Champions League verloren. In Hannover unterlagen die Berliner mit 7:11 und haben jetzt nur noch geringe Chancen, sich für das Finalturnier der besten acht Teams zu qualifizieren.

Die Spandauer starteten gut in die Partie und lagen nach dem ersten Viertel mit 3:1 in Führung. Doch in den beiden darauffolgenden Vierteln gelang ihnen lediglich ein einziger Treffer. Beim Stand von 4:9 ging es in die Schlussphase.

Dort konnten die Wasserfreunde das Spiel zwar wieder ausgeglichener gestalten, unterlagen aber am Ende gegen den Bundesligakonkurrenten. Die Berliner bleiben damit auf Platz sechs der Gruppe B und haben nur noch geringe Chancen, in die Finalrunde einzuziehen.