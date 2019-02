Wasserfreunde Spandau verlieren in der Champions League

Die Wasserfreunde Spandau haben in der Champions League eine bittere Heimniederlage kassiert. Am Mittwochabend unterlagen sie in der Schwimmhalle Schöneberg vor 250 Zuschauern dem italienischen Club Busto Arsizio mit 8:13 (3:3, 1:2, 3:5, 1:3). Damit bleiben die Berliner mit sieben Punkten auf Platz sechs der Tabelle und haben kaum noch realistische Chancen auf ein Weiterkommen.



Jeweils vier Teams der zwei Achtergruppen qualifizieren sich für die Finalrunde Anfang Juni in Hannover. Da der aktuell Tabellenletzte Waspo Hannover als Gastgeber automatisch qualifiziert ist, werden sich voraussichtlich nur drei Mannschaften der Gruppe B sportlich qualifizieren.