Internationale Deutsche Meisterschaften in Berlin

Die Berliner Wasserspringerin Maria Kurjo ist am Freitagabend deutsche Meisterin vom Turm geworden. Die 29-Jährige vom Berliner TSC setzte sich mit 329,55 Punkten vor den Berlinerinnen Elena Wassen (310,15) und Pauline Pfeif (293,60) durch.

Bereits am Freitag gewannen Maria Kurjo und Elena Wassen das Synchronspringen vom 10-Meter-Turm vor Wassens Schwester Christina und Tina Punzel aus Dresden. Bei den Männern gewann der Berliner Tom Waldsteiner mit dem Dresdner Karl Schöne ebenfalls im Synchronspringen vom Turm. Die Wettkämpfe in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (SSE) an der Landsberger Allee gehen noch bis Sonntag.