Glanzvoller Abschluss für Deutschland bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften - und das dank eines Berliner Duos: Roger Kluge und Theo Reinhardt haben bei den Titelkämpfen im polnischen Pruszkow am Sonntag die erste Goldmedaille für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) geholt. Sie gewannen am Schlusstag der WM nach 200 Runden und 50 Kilometern im Zweier-Mannschaftsfahren. Damit verteidigten die Berliner ihren Titel aus dem Vorjahr.

Und das, obwohl die Bedingungen für sie keinesfalls ideal waren: Kluge reiste erst am Morgen des Wettkampfs von der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten an, wo er auf der Straße für das Team Lotto-Soudal gefahren war. Zwischen der Landung in Warschau und dem Start des Rennens um 15.07 Uhr lagen nur rund dreieinhalb Stunden.

Beirren ließen sich die Titelverteidiger davon aber nicht. Ihr Start war noch zurückhaltend, doch spätestens nach 50 Runden schalteten Kluge und Reinhardt in den Attacke-Modus um. 25 Runden später wurden sie mit dem ersten von drei Rundengewinnen und 20 Zählern belohnt. Im weiteren Rennverlauf blieben Kluge und Reinhardt aktiv und sammelten in den Zwischensprints weitere Punkte. In der Schlussphase wurde es dennoch noch einmal richtig spannend: Die Dänen brachten das BDR-Team unter Druck.

Mit dem letzten Rundengewinn fünf Runden vor Schluss war die Entscheidung aber gefallen. Am Ende hatten sie 105 Punkte auf der Haben-Seite. Damit verwiesen Kluge/Reinhardt Dänemark (84) und Belgien (82) auf die Plätze. "Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Es war ein großartiger Tag", sagte Kluge dem Sport-Informationsdienst (SID). Reinhardt ergänzte: "Es war nicht einfach, hier den Titel zu verteidigen. Es war ein verrücktes Rennen, wir sind glücklich."