Eurocup-Halbfinale: Alba Berlin empfängt Andorra - Der Heimvorteil als Schlüssel zum Finale

18.03.19 | 21:06 Uhr

Im Eurocup-Halbfinale erwartet Alba Berlin mit Andorra eine eher unbekannte Mannschaft. Doch das Team aus dem Zwergstaat ist die Überraschung des Wettbewerbs. Für Alba könnte sich der Heimvorteil gegen Andorra als besonders wertvoll herausstellen.

Alba-Trainer Aito Garcia Reneses beobachtet seine Spieler. Lockeres laufen, ein paar Körbe werfen, dehnen: Viel steht nicht auf dem Programm der Berliner. Und das hat einen Grund: Nach dem Auswärtserfolg in Gießen in der Bundesliga am Sonntag müssen die Albatrosse am Dienstag schon wieder auf das Parkett. Im Eurocup steht das erste von drei möglichen Duellen mit Morabanc Andorra an. Der Sieger der Best-of-Three-Serie zieht ins Finale ein.



"Sehr wichtig, das erste Spiel zu gewinnen"

"Ich hoffe, dass wir keine physischen Probleme haben, denn in einer Serie Best-of-Three ist es sehr wichtig, das erste Spiel zu gewinnen", so der Spanier. Der erfahrene Coach weiß, dass seine Mannschaft das international eher unbekannte Team auf keinen Fall unterschätzen darf. Erst vor vier Jahren stieg Andorra in die erste spanische Liga auf. Dennoch ist das Team bereits zum zweiten Mal im Eurocup vertreten. "Sie haben in Zagreb gewonnen, wo wir verloren haben, und sie haben das Halbfinale mit einem Auswärtssieg in Villeurbanne erreicht", warnte der 72-Jährige. Mit anderen Worten: Das Team aus dem Zwergstaat weiß, wie man auswärts gewinnt. Sollte Alba das erste Heimspiel verlieren, wird es besonders schwer. "Sie verlieren fast nie in Andorra. Es ist traditionell schwierig, dort zu spielen."

Alba will den Heimvorteil ausnutzen

Im Viertelfinale gegen Malaga schafften die Albatrosse den Einzug in die nächste Runde erst im dritten und entscheidenden Spiel. Während die Spanier zu den europäischen Topteams gehören, ist die Mannschaft aus dem zwischen Frankreich und Spanien gelegenen Fürstentum ein unbeschriebenes Blatt - vor dem sie in der Hauptstadt dennoch viel Respekt haben. "Andorra ist ein super Team", findet Joshiko Saibou. "In der Phase im Eurocup sind alle Teams gut. Wir müssen versuchen, unseren Rhythmus zu finden. Es wird uns eine schwierige Serie erwarten, die uns wahrscheinlich alles abverlangen wird." Mit gewissen Strapazen ist für das Team aus den Pyrenäen auch die Reise nach Berlin verbunden. "Nach Andorra gehen keine Flüge. Immer wenn sie reisen, müssen sie nach Barcelona fahren, um von dort aus zu fliegen", so Reneses.



Halbfinal-Termine 19.03.2019 Alba - Andorra 22.03.2019 Andorra - Alba 27.03.2019 Alba - Andorra (falls nötig)

Nnoko kehrt ins Team zurück

Eine Tatsache, die den Heimvorteil für Alba noch wertvoller macht. "Am Ende hat uns unser Heimvorteil geholfen, Malaga zu überwinden und ich bin sehr froh, dass wir diesen jetzt auch gegen Andorra haben", so Rokas Giedraitis. "Natürlich müssen wir so oder so unser bestes Spiel mit viel Energie spielen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Andorra schlagen können." Mit von der Partie ist nach überstandener Grippe auch wieder Center Landry Nnoko. Und auch deshalb ist für seinen Teamkollegen und Nationalspieler Joahnnes Thiemann klar: "Auf den Halbfinaleinzug können wir schon stolz sein. Aber jetzt wollen wir natürlich auch ins Finale kommen."

