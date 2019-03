Am Ende atmete Alba-Coach Aito Garcia Reneses einmal ganz tief durch. Das Team des 72-Jährigen bezwang am Dienstagabend im ersten Halbfinal-Duell Andorra mit 102:97 und könnte schon am Freitag mit einem Auswärtssieg das Final-Ticket buchen.

Peyton Siva sorgte mit zwei erfolgreich verwandelten Dreiern wieder für eine klare 42:30-Führung. Alba traf fast nach Belieben, und so ging es mit einer 59:43-Führung in die Pause.

Zunächst fanden die Berliner, die wieder auf ihren Center Landry Nnoko zurückgreifen konnten, schnell in ihren Rhythmus. Mit einem Zwei-Punkte-Wurf stellte der 24-jährige Kameruner erstmals einen Vorsprung von zehn Punkten her (24:14). Auch die letzten Sekunden des ersten Viertels spielten sie clever aus. Dennis Clifford besorgte die 29:21-Pausenführung.

Und so mussten die Berliner bis kurz vor Schluss zittern. 45 Sekunden vor der Schlusssirene verkürzten die Gäste auf 97:99: Der nächste Wurf konnte alles entscheiden. Martin Hermannsson behielt die Nerven und sorgte mit einem Dreier für die Vorentscheidung. "Es war klar, dass Andorra ein gutes Team ist und nicht einfach aufgeben wird. Es hat zum Glück nicht gereicht für sie, aber es war ein taffes spiel am Ende", resümierte Johannes Thiemann.

Bereits am Freitag könnten die Berliner mit einem Sieg in Andorra das Finalticket buchen. Joshiko Saibou sieht vor der Auswärtspartie aber noch Verbesserungspotential. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und schauen, was wir verbessern können. Da wird Aito sicherlich einige Vorschläge haben", sagte er mit einem Lachen.

Die Vorzeichen stehen eher schlecht: Zu Hause hat das Team aus den Pyrenäen in dieser Eurocup-Saison noch kein Spiel verloren. "Wir versuchen in Andorra zu gewinnen", so Thiemann. "Sie sind zu Hause noch ungeschlagen, aber es gibt für alles ein erstes Mal."