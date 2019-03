dpa/Andreas Gora Audio: Inforadio | 06.03.2019 | Nikolaus Hillmann | Bild: dpa/Andreas Gora

Trotz hoher Halbzeit-Führung - Alba "verbockt" Viertelfinal-Auftakt im Eurocup

05.03.19 | 22:36 Uhr

Alba Berlin hat zum Viertelfinal-Auftakt im Eurocup eine bittere 90:91-Niederlage kassiert. Gegen Malaga verspielten die Berliner eine deutliche Halbzeit-Führung und stehen vor dem zweiten Spiel am Freitag bereits mit dem Rücken zur Wand.



Die Enttäuschung stand Alba-Kapitän Niels Giffey deutlich ins Gesicht geschrieben. "Wir haben das ziemlich verbockt", sagte der 27-Jährige mit leerem Blick. Im ersten Viertelfinal-Spiel im Eurocup unterlagen die Berliner dem spanischen Spitzenteam Unicaja Malaga knapp mit 90:91 (58:39) - obwohl sie zwischenzeitlich mit 21 Punkten in Führung lagen. Nun müssen die Hauptstädter am Freitag in Malaga gewinnen, um ein drittes und entscheidendes Spiel zu erzwingen.



Deutliche Führung zur Halbzeit

Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses erwischte einen Traumstart und lag schnell mit 7:0 in Führung. Doch schon früh im Spiel gab es eine Schrecksekunde. Dennis Clifford humpelte nach einem Wurf über das Feld und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Doch gegen Ende des ersten Viertels gab es die Entwarnung: Der Center kehrte aufs Parkett zurück. In der Zwischenzeit zog seine Mannschaft deutlich auf 29:17 davon. Auch im zweiten Viertel hatten die Berliner Malaga über weite Strecken im Griff. Immer wieder nutzten sie ihr Tempo für schnelle Punktgewinne und bauten so den Vorsprung kontinuierlich aus. Kurz vor der Pause lagen sie beim Stand von 56:35 mit 21 Zählern vorn. Alba investierte viel in diesen ersten 20 Minuten- und belohnte sich mit der deutlichen 58:39-Halbzeitführung.



Berliner Vorsprung schmilzt dahin

Wie man diesen Vorsprung innerhalb kürzester Zeit wieder zunichte macht, sahen die knapp 6.300 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle dann im dritten Viertel. Plötzlich trafen die Spanier alles - und die Abwehr der Berliner wackelte. Nach einem 19:1-Lauf der Gäste war der Vorsprung verspielt. Kurz vor Ende des dritten Viertels glichen sie zum 63:63 aus. "Es war wirklich ärgerlich, weil wir im ersten Abschnitt einen guten Rhythmus hatten", sagte Niels Giffey. Doch in diesen fanden er und seine Mitspieler im letzten Viertel nur zeitweise zurück. Malaga ging erstmals mit 74:72 in Führung, Alba stemmte sich mit aller Macht gegen den Höhenflug der Gäste. 97 Sekunden vor Schluss lag das Team von Reneses wieder mit sechs Punkten in Führung - doch auch das reichte nicht. 2,2 Sekunden vor der Schlusssirene sicherte sich Malagas Mathias Lessort den Rebound und besorgte den 91:90-Endstand.

Alba will aus der Niederlage eine Lehre ziehen

"Das Spiel war offen bis zur allerletzten Sekunde", sagte Joshiko Saibou und richtete den Blick bereits nach vorn. "In ein paar Tagen haben wir die Möglichkeit, es wieder wett zu machen. Es macht jetzt keinen Sinn, dem hinterher zu trauern." Am Freitag tritt Alba zum zweiten Spiel in Malaga an. Nur mit einem Sieg können sie ein entscheidendes drittes Duell erzwingen. "Wir haben gesehen, dass wir sehr gut gegen das Team spielen können", sagte Kapitän Niels Giffey. "Aber wir müssen genau das als Lehre nehmen."

