99:86 in Frankfurt

Alba Berlin hat sein Gastspiel in Frankfurt klar gewonnen: Mit 99:86 besiegten die Berliner am Samstagabend die Fraport Skyliners. Damit hat Alba zumindest vorerst den dritten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga erobert.

Im Gegensatz zum Pokal-Halbfinale, als Alba die Frankfurter auswärts überrannt hatte (105:70), tat sich Berlin beim Wiedersehen schwer. Das Team fand zunächst nicht in seinen Spielfluss und leistete sich zu viele Ballverluste.