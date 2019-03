Bild: imago/Matthias Koch

100 Jahre nach den Nazi-Spielen - Brandenburg will Olympia-Bewerbung 2036 unterstützen

02.03.19 | 14:37 Uhr

Schon für das Jahr 2000 hatte sich Berlin um Olympische Spiele beworben - doch dann verkündete das IOC: "The winner is Sydney". Nun soll es einen neuen Anlauf geben, ausgerechnet für 2036. Unterstützung für den Vorstoß kommt auch aus Brandenburg.

Zwei Tage nach dem Olympia-Vorstoß des Berliner Innen- und Sportsenators Andreas Geisel (SPD) melden sich weitere Unterstützer zu Wort. Geisel hatte am Donnerstag vorgeschlagen, dass sich Berlin um die Olympischen Spiele 2036 bewerben solle - also genau einhundert Jahre nach den Spielen, die die Nazis 1936 in Berlin ausgerichtet hatten. Trotz dieses historisch sensiblen Datums kommt die Idee des SPD-Politikers bei einigen gut an. Nach den Landessportbünden in Berlin und Brandenburg hat sich am Samstag nun auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke positiv geäußert.



"Auch Brandenburg wäre stark betroffen"

Der SPD-Politiker könnte sich das sportliche Großereignis in der Region vorstellen, betont aber, dass Brandenburg mit einbezogen werden müsse. "Eine Bewerbung sollte es nur geben, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen und Brandenburg einbezogen wird, denn es wäre ja ebenfalls stark betroffen", sagte Woidke der "Märkischen Oderzeitung". Zugleich verwies der SPD-Politiker darauf, dass Großveranstaltungen wie Olympische Spiele immer auch auf "erhebliche Kritik" gestoßen seien. Ein Beispiel dafür ist die Olympia-Bewerbung von Hamburg für das Jahr 2024, die an einem Bürgerreferendum scheiterte. Dennoch sieht Woidke vor allem positive Aspekte und betont, Olympia wäre "für das Sportland Brandenburg beste Werbung".

Prädestiniert vor allem für Wassersport-Disziplinen

Auch Geisel hatte gesagt, dass eine Olympia-Bewerbung nur im Rahmen einer nationalen Bewerbung und gemeinsam mit anderen deutschen Städten denkbar wäre. Eine Kooperation mit Brandenburg wäre auch deshalb sinnvoll, weil es für Wassersport-Disziplinen wie Rudern oder Kanu in Berlin keine geeigneten Sportstätten gibt. Auch bei Sportarten wie Reiten oder Golf könnte Berlin mit Brandenburg zusammenarbeiten. Der Brandenburger Landessportbund (LSB) nannte Olympia 2036 deshalb eine "schöne Vision". Er könne sich "durchaus vorstellen, dass Brandenburg mit Berlin kooperieren wird", sagte der LSB-Vorstandsvorsitzende Andreas Gerlach der Nachrichtenagentur dpa.

Im Radio dpa Inforadio | 28.02.2019 - "Nationale Bewerbung"

Bundes-Innenministerium will Olympia-Vorschlag prüfen

Bereits am Freitag hatte das Bundes-Innenministerium signalisiert, den Geisel-Vorschlag für eine erneute Olympia-Bewerbung zu prüfen. "Wir haben die Äußerung des Berliner Innensenators zu Olympischen Spielen 2036 in Berlin zur Kenntnis genommen. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird den Vorschlag im Rahmen der Erarbeitung der in der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Strategie zu Sportgroßveranstaltungen prüfen", teilte das Ministerium am Freitag mit. Im Laufe des Jahres soll diese Strategie vorgelegt werden, hieß es.

Geisel hatte am Donnerstag gesagt, dass Olympische Spiele 2036 dabei helfen könnten, die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, etwa beim Bau neuer U-Bahn-Linien und Stadtviertel, sagte der SPD-Politiker bei einem Frühstück der Industrie- und Handelskammer in Berlin.

Hauptstadt will von Bundesmitteln profitieren

Die Herausforderungen, denen Berlin als wachsende Stadt gegenübersteht, würden mit dem Berliner Landeshaushalt nicht zu bewältigen seien, sagte Geisel bei der IHK. Ganz sicher werde sich Berlin aber nicht im Alleingang und auf Kosten des Landeshaushaltes um Olympia bewerben, sagte der SPD-Politiker. Vielmehr handele es sich um eine "nationale Aufgabe". Wenn sich der Bund hinter eine Olympia-Bewerbung stelle, könne Berlin erheblich profitieren. Ein solches Großevent, unterstützt durch Bundesmittel, könne helfen, Bauvorhaben sehr viel schneller umzusetzen, als es mit dem normalen Berliner Landeshaushalt möglich wäre, so Geisel.

Geteilte Meinungen über das Datum 2036

Unterstützung für eine Olympiabewerbung kommt auch vom Landessportbund Berlin. Dabei sieht der Berliner LSB-Präsident Thomas Härtel gerade im Datum 2036 eine große Chance für Berlin und Deutschland. Einhundert Jahre nach den Olympischen Spielen von 1936 sei es richtig, "sich auch mit der wechselvollen Geschichte unseres Landes, mit der leidvollen Geschichte auseinanderzusetzen", teilte Härtel mit. Bei den Linken dagegen, dem Koalitionspartner der SPD im rot-rot-grünen Senat, kommen Gedankenspiel um Olympia 2036 nicht gut an. Dass Innen- und Sportsenator Geisel ausgerechnet 100 Jahre nach den Olympischen Spielen der Nazis an neue Verkehrsinfrastruktur denke, stößt bei Linken-Fraktionschef Udo Wolf auf scharfe Kritik. Twitter sprach von einem "schlechten Scherz". Es sei geschmacklos, genau 100 Jahre nach den Spielen von 1936 an Verkehrsinfrastruktur zu denken, twitterte Wolf.

