Die Eisbären Berlin scheinen pünktlich zum Beginn der ersten Play-Off-Runde in Form zu kommen. Die Berliner konnten sich im ersten Spiel des letzten Hauptrunden-Wochenendes in der Deutschen Eishockey Liga mit 5:4 (2:3, 3:0, 0:1) gegen die Kölner Haie durchsetzen.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich die Mannschaft von Stephane Richer für die erste Runde der Play-Offs qualifiziert. So ging es am Freitagabend und geht es am kommenden Sonntag gegen die Düsseldorfer EG für die Eisbären nur darum Selbstvertrauen zu tanken für die wichtigen Play-Off Spiele.