Der Boxer Jack Culcay hat seinen Betreuerstab prominent verstärkt: Künftig wird der 33-jährige Berliner von Jürgen Brähmer trainiert, wie Culcays Boxstall Agon am Dienstag mitteilte. Brähmer soll Culcay zunächst auf dessen Mittelgewichtskampf am 13. April in Minneapolis (USA) vorbereiten. Gegen den Ukrainer Sergej Derewjatschenko geht es dort für Culcay um die Chance auf einen Titelkampf des Weltverbands IBF.

Jack Culcay hat bisher 25 seiner 28 Profikämpfe gewonnen (13 davon vorzeitig) und will sich in den USA noch einmal die Chance auf einen WM Titel erkämpfen. Von 2015 bis 2017 war Culcay Titelträger der WBA. Er hatte seinen Titel im Mai 2015 gegen den Leverkusener Maurice Weber gewonnen und verlor ihn am 9. Mai 2017 an den US-Amerikaner Demetrius Andrade.

Auch sein neuer Trainer Jürgen Brähmer kennt sich aus mit Titeln: Der Schweriner trug einst die Titel der WBA und WBO im Halbschwergewicht. "Er hat in seiner Karriere alles erlebt und wird Jack bei diesem schweren Auswärtsspiel nach vorne bringen", sagte Agon Geschäftsführer Ingo Volckmann zum neuen Trainer. Brähmer wird Culcay allerdings nicht alleine trainieren, sondern als Ergänzung zu dessen Stammtrainer Michael Stachewicz. Die beiden wollen in dieser Woche zum ersten Mal gemeinsam trainieren in Schwerin. Etwas kurios: Auch Brähmer hat seine aktive Box-Karriere noch nicht beendet.