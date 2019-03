Bild: imago/Jan Huebner

2:0-Sieg im letzten Hauptrundenspiel gegen Düsseldorf - Die Eisbären sind bereit für die Playoffs

03.03.19 | 17:41 Uhr

Die Playoffs können kommen: Die Berliner Eisbären haben ihre gute Form untermauert und auch das letzte Hauptrundenspiel gewonnen. Beim 2:0-Sieg gegen Düsseldorf erzielte Aubry die beiden goldenen Treffer. In der ersten Playoff-Runde geht es nun gegen Straubing.



Den Eisbären ist die Generalprobe vor der ersten Playoff-Runde in der Deutschen Eishockey-Liga geglückt: Im letzten Spiel der Hauptrunde setzten sich die Berliner am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG mit 2:0 (0:0,1:0, 1:0) durch. Im Duell mit dem Tabellensechsten aus dem Rheinland traf Center Louis-Marc Aubry doppelt und avancierte zum Matchwinner.

Ein erstes Drittel mit zwei Gesichtern

Die verdutzten Gesichter von Eisbären-Goalie Kevin Poulin und seinem Coach Stephane Richer nach zwanzig gespielten Minuten offenbarten alles Wissenswerte zum Verlauf des ersten Drittels. Fast etwas ungläubig schauten beide auf den Videowürfel in der Arena am Ostbahnhof: Zwei Nullen prangten dort oben in weiß auf dunkelblauem Hintergrund. Aufgrund des Gezeigten unten auf dem Eis - überraschend. Die Gastgeber, die pünktlich zum Ende der Hauptrunde mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien einen starken Lauf hingelegt hatten, wurden von energischen Rheinländern in den ersten Minuten förmlich überrollt. Chance um Chance erspielten sich die Gäste - Chance um Chance vereitelte der wache und gleichermaßen herausragende Kevin Poulin. Seine Mannschaftskameraden konnten sich bei dem 28-jährigen Keeper bedanken, dass sie die Anfangsphase unbeschadet überstanden. Wie unvorhersehbar Eishockeyspiele sein können, bewies dieses erste Drittel. Als hätten sich beide Teams im Vorhinein abgesprochen, drehte sich die Partie nach genau zehn Minuten um 180 Grad. Wie aus dem Nichts übernahm der Rekordmeister die Initiative und die Spielkontrolle, kreierte dabei diverse Tormöglichkeiten – jedoch ohne Ertrag. Die beste Chance hatte Sean Backman, der frei vor dem Tor verstolperte. So blieb den Beteiligten zur ersten Drittelpause also nur der ungläubige, aber nicht unzufriedene Blick auf den Videowürfel..

Der Garant für den Aufschwung liefert ab

Die Eisbären, die in dieser Hauptrunde so viel kritisiert worden waren, demonstrierten den eigenen Fans im zweiten Abschnitt ihr neugewonnenes Selbstvertrauen. Alle Attribute eines Rekordmeisters, die in den letzten Monaten verloren gegangen zu sein schienen, sie wurden wieder sichtbar. Kampf, Leidenschaft, Offensiv-Power - aber eben auch dieses gewisse Selbstverständnis eines Spitzenteams. "Ich glaube, das war eines unserer besten Saisonspiele", sollte Coach Stephan Richer nach Spielschluss sagen. Neben Goalie Poulin zeigte sich für den Aufschwung der vergangenen Wochen vor allem einer verantwortlich: Center Louis-Marc Aubry war an der Hälfte der Treffer seiner Eisbären seit Februar direkt beteiligt - und auch gegen Düsseldorf schwang er sich zum Protagonisten auf. Nach einer halben Stunde fuhren die Berliner vor rund 14.200 Zuschauern einen ihrer gefährlichen Angriffe. Zunächst konnte der Düsseldorfer Keeper klären, doch der Puck blieb quasi auf der Linie liegen. Aubry reagierte am schnellsten und stocherte zum 1:0 ein.

Die Eisbären gewappnet für die Playoffs

Louis-Marc Aubrys zweiter Treffer, Sekunden vor Schluss auf das leere Düsseldorfer Tor schießend, rundete einen gelungenen Hauptrundenabschluss ab. "Wir haben intelligent gespielt", zeigte sich auch Kapitän Andre Rankel zufrieden mit der Leistung seines Teams. "Zu Null zu spielen ist immer das Ziel." Dass die Eisbären dieses Ziel im letzten Hauptrundenspiel erreichten, macht Mut für die kommenden Aufgaben. "Ab morgen bereiten wir uns auf Straubing vor. Wir wollen ins Viertelfinale", gab sich Coach Richer selbstbewusst. Und er lächelte dabei - ein seltenes Bild in dieser Saison. Am Mittwoch geht es gegen den Tabellenachten Straubing in der ersten Playoff-Runde weiter. Die Straubinger verloren ihr letztes Hauptrundenspiel in Ingolstadt. Dem Vizemeister aus Berlin ist in dieser Verfassung mindestens das Viertelfinale zuzutrauen. Sendung: rbb UM6, 03.03.2019, 18 Uhr