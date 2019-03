Innenverteidiger José Matuwila von Energie Cottbus soll beim Auswärtsspiel in der Dritten Liga am Samstag in Großaspach rassistisch beleidigt worden sein. Die Beleidigungen sollen während der zweiten Hälfte aus dem Fanblock des Heimteams gekommen sein. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz sprach den Vorfall nach dem Spiel auf der Pressekonferenz an.