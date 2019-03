Es waren russische Festspiele im Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf: Dinar Walejew hat am Sonntag den sechsten WM-Lauf im Eisspeedway gewonnen - und das vor drei Landsleuten. Rund 4.000 Zuschauer trotzten dem Regen und verfolgten den Sieg des 23-Jährigen. Auch am Samstag hatte bei dem Doppel-Rennwochenende im Rahmen des 46. Eisspeedway Berlin mit dem viermaligen Weltmeister Dmitri Koltakow bereits ein Russe triumphiert.

Bester Deutscher an beiden Tagen war Hans Weber. Der 34-jährige Bayer war am Samstag auf Platz vier gelandet, am Sonntag stand schlussendlich Platz fünf zu Buche. Er bewies damit, dass er sich im Schatten der starken Russen an die absolute Spitze herangearbeitet hat.

Zufrieden sein konnten auch die Organisatoren. Sie verzeichneten eine gute Zuschauerresonanz bei guten Bedingungen. Es gab zwar einigen Stürze, die gingen aber allesamt glimpflich aus. Im Rahmen der Einzel-WM finden noch je zwei Rennen in Inzell und Heerenveen (Niederlande) statt, dann steht der Champion 2019 fest.