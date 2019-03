Die Siegesserie der Füchse Berlin in der Gruppenphase des EHF-Cups geht weiter: Gegen BM Logrono La Rioja gewann der Titelverteidiger am Sonntagabend in einer hart umkämpften Partie mit 29:27 (13:14). Vor 4.573 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war es bereits der vierte Erfolg im vierten Spiel. Damit steht das Team von Velimir Petkovic weiterhin auf Platz eins der Gruppe A - der Einzug ins Viertelfinale dürfte ihm damit kaum noch zu nehmen sein.

Die Tage vor der Partie gegen die Nordspanier waren ungemütlich gewesen bei den Füchsen. Am Donnerstag hatten die Berliner in der Liga zwar mit 30:26 gegen Bietigheim gewonnen, die Leistung der Spieler gegen den Tabellenvorletzten passte der Klub-Führung aber so gar nicht. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. So kündigte nicht nur Trainer Velimir Petkovic, sondern auch Manager Bob Hanning daraufhin an, ernste Gespräche führen zu wollen. Im Klartext: Die Profis mussten zum Rapport - und die öffentlichen Aussagen der Verantwortlichen legten nahe, dass es dabei durchaus deutlich zugegangen sein wird.

Die Begegnung gegen BM Logrono La Rioja war also auch eine erste Chance zur Bewährung nach dem Ausbruch. Doch so richtig rund lief es in der ersten Hälfte nicht. Wie schon im 34:29-Hinspielsieg vor gut einer Woche hatten die Füchse gegen den Dritten des spanischen Liga zu kämpfen. Und das lag - mal wieder - vor allem an der eigenen Leistung der Berliner. "Wir sind selber schuld, dass so eng ist. Wir verwerfen zu viele hundertprozentige Chancen und kriegen vielleicht auch ein paar Tore zu viel", sagte Füchse-Kapitän Hans Lindberg nach der Partie dem rbb und führte die Mängelliste gleich noch fort: "Wir machen auch zu viele technische Fehler, wo sie uns die Bälle klauen."