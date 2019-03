Im Sommer 2020 sollte sie fertig sein, die neue Alte Försterei. Bis dahin wollte der 1. FC Union Berlin sein Stadion in Berlin-Köpenick ausbauen, die Kapazität von 22.000 auf 37.000 Plätze erhöhen. Doch der Zeitplan wackelt. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete, könne bis Sommer kein Planungsrecht mehr vergeben werden.

Auf Nachfrage des rbb erklärte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sogar, dass man in diesem Jahr kein Planungsrecht mehr erteilen könne. "Es ist richtig, dass das Planungsrecht dieses Jahr nicht mehr geschaffen werden kann", teilte eine Senatssprecherin mit.

Eine Einweihung des neuen Stadions pünktlich zum 100. Geburtstag des Stadions An der Alten Försterei im Sommer 2020 wird damit unwahrscheinlich. Vor allem infrastrukturelle Probleme müssten noch behoben werden. Vorgeschlagene Maßnahmen wie eine Straßenbahnwendestelle, ein zusätzlicher Westabgang am S-Bahnhof Köpenick und ein neues Parkhaus befänden sich noch in der Abstimmung.