"Kein Zugriff, nicht in den Zweikämpfen, keine zweiten Bälle, viele Fehler", diese Nachlässigkeiten bemängelte Urs Fischer nach dem Spiel. Fehler, die am Freitagabend im Verfolgerduell gegen Mit-Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel wieder gut gemacht werden sollten. Das gelang den Berlinern: Mit 2:0 setzte sich Union gegen den Tabellenfünften Holstein Kiel durch. Die Mannschaft von Urs Fischer ließ die Fans allerdings lange zittern.

Man war nicht zufrieden bei Union Berlin nach dem letzten Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Zu nachlässig spielten die Köpenicker in der zweiten Halbzeit im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen Arminia Bielefeld - und vergab so wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Der 1. FC Union Berlin hat gegen Arminia Bielefeld einen Heimsieg verpasst. Joshua Mees brachte die Eisernen zwar früh in Führung, den Gästen gelang in der zweiten Halbzeit aber noch der verdiente Ausgleich.

Vor 9.500 Zuschauern begann Union Berlin im Kieler Holstein-Stadion mit viel Schwung und konnte sich bereits in den ersten Minuten in der Hälfte der Gastgeber festsetzen. Die Mannschaft von Urs Fischer attackierte den Gegner früh und kam immer wieder gefährlich vor das Kieler Tor. Gerade die in die erste Mannschaft gerückten Carlos Mané und Akaki Gogia sorgten immer wieder über die Außenbahnen für Gefahr.

Nach zwanzig Minuten kamen dann auch die Kieler immer besser ins Spiel, sodass sich ein gutes Zweitligaspiel entwickelte, in dem Union Berlin allerdings weiterhin die Oberhand behielt. In der 24. Minute prüfte Kiels Dominik Schmidt den eigenen Torwart, der den Ball gerade noch an den Pfosten lenken konnte. Drei Minuten später konnte Felix Kroos dann zur verdienten Führung treffen. Aus knapp 16 Metern traf er sehenswert mit seinem zweiten Saisontor zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause (41.) hätte der 27-Jährige sogar noch auf 2:0 erhöhen können, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. "Wir wussten über die Spielstärke der Kieler und dass wir defensiv enorme Wege machen müssen", erklärte Florian Hübner. Das gelang den Köpenickern und so ging die Mannschaft verdient mit der 1:0- Führung in die Kabine.