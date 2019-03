FC Energie verzweifelt in Großaspach

Energie Cottbus hat zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr einen Punkt geholt, muss sich nach dem 0:0 in Großaspach aber über zahlreiche vergebene Chancen ärgern. Stürmer Streli Mamba lieferte sich in der ersten Hälfte ein Privatduell mit Großaspachs Torwart.