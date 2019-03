Selke werde "bis auf Weiteres" fehlen und erstmal "etwas kürzertreten", heißt es in der Meldung des Vereins. Wie lange Selke genau ausfällt, ließ der Club offen.

Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Stürmer Davie Selke verzichten. Wie dem Verein zufolge eine Untersuchung am Montag ergab, zog sich der 24-Jährige beim 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 eine Muskelverletzung im Hüftbereich zu.

Hertha BSC hat trotz einer schlechten ersten Halbzeit den ersten Heimsieg des Jahres gefeiert. Beim 2:1-Erfolg gegen Mainz brachte Niklas Stark sein Team zunächst per Eigentor in Rückstand, wurde aber wenig später zum Matchwinner.

Der U21-Europameister wurde im Spiel gegen Mainz am Samstag im Olympiastadion in einem Zweikampf mit Stefan Bell verletzt. Der Mainzer bekam daraufhin die gelbe Karte, Selke musste in der 67. Minute ausgewechselt werden."Es sieht nicht gut aus", hatte Trainer Pal Dardai nach dem Spiel gesagt.

Selke spielte nach einer Lungenoperation in der Saisonvorbereitung zuletzt wieder stark und näherte sich seiner Topform. Durch seinen Ausfall könnte Kapitän Vedad Ibisevic am kommenden Samstag beim SC Freiburg erstmals seit fünf Wochen wieder in die Startformation rücken.