Hallen-Europameisterschaft der Leichtathletik in Glasgow

Die Berliner Sprinterin Lisa Marie Kwayie hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Glasgow in der Halle den Einzug ins Finale über 60 Meter verpasst. Die 22-Jährige wurde in ihrem Lauf vierte und verpasste mit einer Zeit von 7,29 Sekunden ihre Saisonbestleistung nur um eine Zehntel.