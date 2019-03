Überraschung bei der deutschen Fußballnationalmannschaft: Bundestrainer Joachim Löw sortiert Innenverteidiger Jérôme Boateng aus. Neben dem Berliner müssen zwei weitere Weltmeister von 2014 Platz machen für die nächste Generation, Mats Hummels und Thomas Müller. Das teilte Löw den drei Bayern-Profis nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in München mit.

"2019 ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns", sagte Löw der Nachrichtenagentur SID. Es sei Zeit, so der Bundestrainer, "die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben." Bereits nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Russland 2018 hatte Löw einen Umbruch angekündigt, zunächst aber nur auf Sami Khedira als prominenten Namen verzichtet.



Kurz vor dem ersten Länderspiel des Jahres (am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien) bedeutet der Neuanfang unter Löw nun aber auch für Boateng das Nationalmannschafts-Aus. Der Berliner, der seine Karriere bei Tennis Borussia und Hertha BSC begann, stand bisher in 76 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz, dabei gelang ihm ein Tor. Höhepunkt seiner Karriere war der Weltmeistertitel in Brasilien 2014, bei dem Boateng einer der Führungsspieler war.