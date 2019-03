Innensenator Geisel rudert in Sachen Olympia zurück

Soll sich Berlin um die Austragung der Olympischen Spiele 2036 bewerben? Diese Frage wurde in den vergangenen Tagen heftig diskutiert, nachdem sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf einem Event der Industrie- und Handelskammer am Donnerstag für eine "nationale Bewerbung" Berlins ausgesprochen hatte.

Gegenüber dem Tagesspiegel [externer Link] ruderte Geisel nun am Montag zurück. "Es ist ein allgemeiner Irrtum. Ich habe gar keinen Vorschlag für eine Berlin-Bewerbung gemacht. Es wird auch keine geben", wird der Politiker zitiert. Stattdessen plädiere er für eine nationale Bewerbung Deutschlands.

Brandenburg will Olympia-Bewerbung 2036 unterstützen

Das IOC-Regelwerk schließt bislang aus, dass sich zwei Städte gemeinsam bewerben. Die Agenda 2020 sieht aber ausdrücklich vor, aus Kostengründen Wettbewerbe auch außerhalb des Ausrichterlandes auszutragen. So planen Nord- und Südkorea eine gemeinsame Bewerbung für 2032.

Der Bund müsse entscheiden, welche Städte mitmachen, dass könne man auch "gemeinsam mit Warschau machen", sagte der SPD-Politiker. Sommerspiele in der Hauptstadt hält er dabei weiter nicht für ausgeschlossen. "Ich habe ganz explizit gesagt, dass Berlin sich nicht bewerben wird", sagte Geisel. "Ich möchte, dass die Bundesrepublik sich bewirbt. Und wenn die Bundesrepublik uns auffordert, das auszurichten, dann machen wir das. Aber es wird keine Berlin-Bewerbung geben."

Geisel hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass eine Bewerbung nicht nur für sportliche Highlights sorge, sondern Olympia auch die Stadtentwicklung vorantreibe. Der Vorschlag, sich für die Spiele 2036 zu bewerben, also genau 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von 1936, war auf geteilte Meinungen gestoßen. Die Landessportbünde Berlin und Brandenburg, das Bundesinnenministerium und auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußerten sich positiv.

Beim Berliner Koalitionspartner, den Linken, kam die Idee dagegen nicht gut an. Dass Geisel 100 Jahre nach den Nazi-Spielen mit dem Gedanken an Olympia spiele, stieß vor allem bei Linken-Fraktionschef Udo Wolf auf scharfe Kritik. Auf Twitter sprach von einem "schlechten Scherz". Es sei geschmacklos, genau 100 Jahre nach den Spielen von 1936 an Verkehrsinfrastruktur zu denken, twitterte Wolf.

