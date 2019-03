Skilangläufer räumt Doping auch in Berlin ein

Der in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld verwickelte estnische Langläufer Karel Tammjärv hat eingeräumt, mehrmals in Berlin gedopt zu haben.

Nachdem er vor knapp zwei Tagen festgenommen wurde, packte er nun über seine Zusammenarbeit mit dem verhafteten deutschen Sportarzt Mark S. aus Erfurt aus. In einer Pressekonferenz vor estnischen Medienvertretern in Innsbruck sagte Tammjärv am Freitag, dass ihm 2016 erstmals eine Injektion von dem Mediziner angeboten worden und er mehrmals zum Doping nach Berlin sowie Frankfurt gereist sei.