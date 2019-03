Am Ende zollte der Außenseiter dem Favoriten anerkennend Respekt. "Es war ein verdienter Sieg für die BR Volleys", lobte Netzhoppers-Außenangreifer Dirk Westphal den Gegner nach der Partie. In der heimischen Max-Schmeling-Halle hatte sich der deutsche Volleyball-Meister am Samstagabend keine Blöße gegeben und im Derby mit 3:0 (25:18, 25:15, 33:31) gewonnen.