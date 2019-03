Wasserfreunde Spandau ziehen in Pokal-Endrunde ein

Die Wasserfreunde Spandau sind am Samstagnachmittag souverän in die Endrunde des Wasserball-Pokals eingezogen. Der Rekordsieger wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann in Bestbesetzung gegen den SV Bayer Uerdingen 08 mit 19:4 (3:0,3:1,6:1,7:2).