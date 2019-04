Bild: imago/Camera 4

Alba vor zweitem Finalspiel im Eurocup - Mit aller Macht

11.04.19 | 19:15 Uhr

Nach der Niederlage im ersten Spiel der Eurocup-Finalserie geht es für Alba Berlin am Freitagabend um alles: Verlieren sie zuhause, müssen sie den Gegnern aus Valencia zum Titel gratulieren. Der Lärm der Alba-Fans und mehr Power unterm Brett sollen das verhindern.

Aito Garcia Reneses wirkt konzentriert. Der Alba-Trainer führt während des Trainings am Donnerstagmorgen intensive Gespräche mit seinen Spielern und Co-Trainern. Das verlorene erste Finalspiel der Best-of-Three-Serie wird bei den Berlinern noch analysiert. Ihre Enttäuschung war groß nach dem verlorenen Auftakt in Valencia. Die Mannschaft hatte große Hoffnungen gehabt, wollte gleich zu Beginn ein Spiel klauen. Wer zuerst zwei Siege hat, gewinnt den Eurocup - wenn für Alba alles optimal gelaufen wäre, hätte das Team seinen Fans in der eigenen Halle den Pokal schenken können. Den ersten, seit der Ausnahmecoach Garcia Reneses vor zwei Jahren nach Berlin gekommen ist. Aber nun heißt es "Do or die".

"Der Druck ist nur, dass wir gut spielen müssen"

Mit anderen Worten: Das 75:89 vom Dienstag setzt die Berliner mächtig unter Stress. Verlieren sie am Freitagabend (20 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof, ist ihre Europareise zu Ende und Valencia feiert im Konfettiregen. Gewinnen sie, haben sie sich die Entscheidung am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Spanien verdient. Garcia Reneses beherrscht den Umgang mit jungen Spielern wie vielleicht kein anderer Trainer in Europa. Und sein Team ist das jüngste dieses Wettbewerbs. Deshalb zielte seine Außendarstellung am Donnerstag vor allem auf eines: Spannung rausnehmen. "Der Druck ist nur, dass wir gut spielen müssen. Ob wir dann gewinnen oder verlieren, ist sekundär", sagte der 72-Jährige.

"Nicht am Limit gespielt"

Valencia hat mehr Erfahrung, eine seit Jahren eingespielte Mannschaft und entsprechend mehr Geld, um diese Qualität auch zu bezahlen - das Team spielt gerade zuhause auf Euroleague-Niveau. Es war nicht davon auszugehen, dass Alba dort dominiert, pausenlos ausgepfiffen von mehr als 8.000 fanatischen Zuschauern. Lange Zeit konnten die Berliner sogar mithalten. Aber der Favorit ließ sie nicht ins Rennen kommen, sondern zwang sie ins langsamere Set Play. Ihre Bemühungen blieben zu statisch. Alba wirkte in entscheidenden Phasen überrumpelt von der Härte und Entschlossenheit der Spanier. Das zeigte sich vor allem unter den Brettern - Valencia griff 42 Abpraller, Berlin nur 24. "Wir hatten bei den Rebounds große Probleme, keiner meiner Spieler hat mehr als sechs Rebounds geholt, bei Valencia waren es mehrere", sagte der Manager Marco Baldi nach dem Spiel und ergänzte: "Wenn man diesen Wettbewerb gewinnen will, muss man am Limit seiner Möglichkeiten spielen. Das haben wir nicht getan."

Das ist, wofür wir das ganze Jahr gearbeitet haben. Und mit 14.000 im Rücken? Sind zehn Prozent extra drin." Alba Berlins Guard Joshiko Saibou

"Nicht zu lange über das letzte Spiel nachdenken"

Es bringt mit Blick auf Freitag wenig, Einzelne herauszupicken - bis auf Peyton Siva, Martin Hermannsson und Johannes Thiemann spielten in Valencia alle unter ihren Möglichkeiten. Die Center Landry Nnoko und Dennis Clifford kamen jeweils nur auf vier Punkte und auch der Eurocup-MVP Luke Sikma erreichte nicht seine Normalform. Der 29-Jährige wirkte bei dem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein, für den er zwei Jahre spielte, wie gehemmt. "Wir müssen sie besser ausboxen und ihnen einfach mehr wehtun. Wir dürfen ihnen auch nicht so viele zweite Möglichkeiten geben", forderte Sikma. Sich selbst nahm er davon nicht aus. Viel komplizierter muss die Analyse tatsächlich nicht ausfallen. "Das Schlechteste wäre, wenn wir zu lange über das letzte Spiel nachdenken", empfiehlt er.

Der Oberrang wird geöffnet

Motivieren muss man nun keinen der Berliner Profis, entscheidend aber ist, dass der Wille nicht von der Angst vor der Niederlage überdeckt wird. Gar keine Frage: Es mit sechs Spielern aus der eigenen Jugend und 16 Siegen in 21 Partien bis ins Finale dieses Europapokals zu schaffen, ist ein spektakulärer Erfolg für Alba Berlin. Garcia Reneses hat den ganzen Klub mit seiner Arbeit auf ein neues Level gehoben. Aber wahr ist auch: Jubelt Valencia am Ende dieser Serie, hat Alba das vierte Finale innerhalb von zwei Jahren verloren. Um das zu verhindern, vertrauen die Spieler auf die eigenen Fans. Die Arena am Ostbahnhof ist schon jetzt bis auf wenige Plätze ausverkauft. Auch der Oberrang wurde für das Finale geöffnet.

In der Schlussphase in Valencia war Johannes Thiemann einer der stärksten Berliner. Aber gerade unter dem Korb muss es das ganze Team am Freitag besser machen.

Valencias Mäzen spendiert 1.000 Fans den Auswärtstrip

Der macht in der riesigen Halle meist den Unterschied - sind auch die oberen Blocks alle voll, hat Berlin 14.500 Leute in der Hütte. Ein Heimvorteil, um den es die meisten europäischen Klubs beneiden dürften. "Morgen werden uns unsere Fans extra Energie geben, einen zusätzlichen Push verleihen", so drückte Albas Power Forward Johannes Thiemann seine Hoffnung am Donnerstag aus. "Wir haben es ja schon mal geschafft. Gegen Malaga standen wir bereits mit dem Rücken zur Wand. Da haben wir es sogar geschafft in Malaga das Spiel zu drehen." Zu hören sein werden übrigens auch Anhänger der Gäste. Valencia Basket gehört dem Supermarktmogul Juan Roig, seit Jahrzehnten finanziert der spanische Milliardär den Klub. Für die Reise in die deutsche Hauptstadt ließ Roig drei Flugzeuge chartern und spendierte rund 1.000 Schlachtenbummlern den Auswärtstrip.

