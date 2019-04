Bild: imago/Camera 4

Alba Berlin vor Eurocup-Finale - "Wir haben keine Lust mehr, immer Zweiter zu sein"

08.04.19 | 18:16 Uhr

Das Eurocup-Finale gegen Valencia ist das nächste Highlight für die Basketballer von Alba Berlin unter ihrem Trainer Aito Reneses. Allerdings ist der Gegner der wohl stärkste, mit dem sie es in dieser Saison zu tun bekommen. Trotzdem ist der Tenor: Diesmal muss es klappen.

Die ersten Körbe in Valencia haben sie schon geworfen. Seit Sonntag sind die Basketballer von Alba Berlin in Spanien - genug Zeit zur Eingewöhnung vor dem ersten Spiel in der Eurocup-Finalserie. Zeit zum Trainieren im "Pabellón Fuente de San Luis" und um sich einzulassen auf diese Aufgabe. Mitten im Stress des Endspurts in der Bundesliga geht es für das Team von Aito Reneses mal wieder um einen Titel. Zum vierten Mal in den vergangenen zwei Jahren steht das Team in einem Finale. Der Haken: Ein Trophäe sprang dabei bislang nicht heraus.

Gegen den Valencia Basket Club soll sich das ändern und Alba sehr viel mehr als nur Zuwachs in der Pokalvitrine bescheren. Denn: "So ein Titel würde den deutschen Basketball noch einmal anders auf die Karte setzen", meint Aufbauspieler Joshiku Saibou vor dem Finale.



Sensation 1995: Alba bejubelt den Korac-Cup, in der Mitte umarmen sich Geschäftsführer Marco Baldi und Sasa Obradovic (mit der Nummer 10). | Bild: imago/Camera 4

Einnerungen an 1995 - Alba will die Sensation schaffen

Alba Berlin als das deutsche Aushängeschild im europäischen Basketball? Hier könnte sich die Geschichte wiederholen. Denn 1995 gewann Alba als erstes deutscher Klub einen internationalen Pokal. Der Korac Cup war seinerzeit der drittwichtigste Wettbewerb des Kontinents und Alba wie heute auch klarer Außenseiter, damals gegen den italienischen Spitzenklub Stefanel Milano. Aber in Mailand erkämpfte die Mannschaft unter dem damaligen Trainer Svetislav Pesic ein 87:87- Unentschieden, Klub-Legende Sasa Obradovic machte 34 Punkte. Eine Woche später empfing Alba den Favoriten aus Italien in der Deutschlandhalle vor 10.000 Zuschauern und siegte sensationell mit 86:79.

Die Spuren des sensationellen Erfolgs sind noch immer präsent. "Ich habe natürlich schon das Banner an der Hallendecke gesehen", berichtet Luke Sikma und auch Kapitän Niels Giffey kennt die Geschichten von früher. Die Mannschaft von heute weiß also, welch großes Erbe sie antreten könnte. Sie weiß aber auch, dass die Aufgabe wohl noch schwerer wird als damals. Denn im Eurocup müssen die Berliner den heutigen Favoriten aus Valencia gleich zweimal schlagen, um den Titel zu holen.

Ein Wiedersehen für Luke Sikma

"Das wird schon tough", sagt Giffey, "wir müssen gucken, dass wir unser Heimspiel gewinnen, denn in Valencia zu gewinnen, wird schwieriger." An einem Sieg in der drittgrößten Stadt Spaniens kommen die Albatrosse allerdings nicht vorbei, wenn sie am Ende tatsächlich den Pokal in den Händen halten wollen. Denn Valencia hat das Heimrecht im ersten und (falls nötig) dritten Spiel und weiß, wie man im Eurocup triumphiert. Dreimal schon gewann das Team diesen Wettbewerb, so oft wie kein anderer Klub. Kein Wunder, dass Giffey nur lobende Worte für den Kontrahenten findet: "Sie sind ein gutes Team, super ausbalanciert". Das weiß auch Luke Sikma - aus eigener Erfahrung. Denn der US-Amerikaner war zwei Jahre in Valencia aktiv, bevor es ihn 2017 nach Berlin verschlug. Nun hat der 29-Jährige die "Gelegenheit, gegen mein altes Team zu spielen und alte Freunde wiederzusehen".



Alba-Team vor möglichem Umbruch

Trotz der Außenseiterrolle scheint Alba das Gefühl zu haben, diesen Titel gewinnen zu müssen. Denn nach zwei Jahren unter Aito Reneses könnte der Kern dieses spielfreudigen Teams auseinanderbrechen. Star Luke Sikma, kürzlich zum wertvollsten Spieler des diesjährigen Eurocups gewählt, wird Angebote der großen und zahlungskräftigen europäischen Vereine bekommen, der Vertrag von Niels Giffey ist noch nicht verlängert und der Trainer hat sich bislang nicht entschieden, ob er auch die kommende Saison als Alba-Coach verbringen möchte.

Keine Lust mehr auf den zweiten Platz

Sie alle wollen nicht als ewige Zweite in Erinnerung bleiben, sondern endlich auch selbst für ein Banner unter der Berliner Hallendecke sorgen. "Riesig" wäre es für Luke Sikma deshalb, "einen Titel zu gewinnen mit dieser Mannschaft. "Wir waren schon so nah dran: Pokalfinale, Ligafinale." Guard Martin Hermannsson lässt noch ein bisschen tiefer in die Mannschaftspsyche blicken: "Wir haben langsam keine Lust mehr, immer nur Zweiter zu sein. Wenn du ein Finale nach dem anderen verlierst, kann das schnell sehr deprimierend werden." Die Bilanz gegen Teams aus der spanischen Liga dürfte Hermannsson, Giffey und Co. allerdings Mut machen. Im Viertelfinale ging es gegen Malaga, in der Vorschlussrunde musste sich Andorra geschlagen geben. Besonders bemerkenswert: In beiden Serien siegte Alba auswärts und ist entsprechend optimistisch vor dem ersten Vergleich mit Valencia. Sollte Alba der große Coup tatsächlich gelingen, wäre es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.