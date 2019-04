Als der Teambus von Alba Berlin am Sonntagnachmittag am Trainingszentrum Richtung Flughafen losrollt, liegt der magische Basketball-Abend nicht einmal 48 Stunden zurück. Die ganzen Emotionen sind noch frisch in Erinnerung: Die 14.500 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof. Das frenetische Klatschpappen-Orchester. Der packende Krimi auf dem Feld. Und der umjubelte Sieg nach Verlängerung gegen Valencia Basket, der den Albatrossen das 1:1 in der Eurocup-Finalserie - und damit das Ticket zum Entscheidungsspiel brachte.

Am Montag (20:30 Uhr/live im rbb Inforadio) geht es nun um Alles oder Nichts. Es ist der große Showdown. Auf das erste rauschende Fest zuhause soll dann auswärts das zweite folgen. Es ist für Alba die Chance auf einen Triumph, den man ohne jede Übertreibung historisch nennen kann. Sie wollen den ersten internationalen Titel seit dem Korac Cup holen. 24 Jahre liegt dieser zurück. Um das zu schaffen, muss an der Mittelmeerküste, in Valencias Heimstätte Pabellón Fuente de San Luis, ein Sieg her. Anders als noch zum Start der Serie, als die Berliner dort mit 75:89 verloren. Gelingt das, wäre es der größte Erfolg eines deutschen Vereins in Europa.