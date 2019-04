Tennis Borussia Berlin will raus aus der Oberliga, die VSG Altglienicke will in der Regionalliga bleiben. Es sieht so aus, als würden beide Klubs ihre Saisonziele verpassen. Trost suchen sie im Landespokal. Im Halbfinale des Wettbewerbs treffen sie am Dienstag aufeinander. rbb|24 überträgt das Spiel im Livestream.