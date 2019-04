Bild: www.imago-images.de

Der Gestandene: Hannover, Nürnberg, Wolfsburg, Mönchengladbach. Dieter Hecking (54) saß in mehr als 400 Bundesligaspielen auf der Trainerbank, im Sommer ist Schluss in Gladbach. Hecking wäre die sichere Variante, Innovation und Aufbruchstimmung sind nicht unbedingt seine Markenzeichen. Was gegen ihn spricht: Hecking scheint heißester Kandidat auf den Trainerjob beim FC Schalke 04 zu sein.