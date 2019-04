Bild: imago/Metodi Popow

Verein und Trainer einigen sich - Pal Dardai ab Sommer nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC

16.04.19 | 11:38 Uhr

Das hatte sich abgezeichnet: Pal Dardai wird in der kommende Saison nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC sein. Darauf einigten sich Club und Trainer einvernehmlich, wie der Verein am Dienstag mitteilte. 2020 kehrt Dardai als Jugendtrainer zurück zu Hertha BSC.



Pal Dardai wird nach dem Ende der laufenden Saison nicht mehr Trainer von Hertha BSC sein. Das gab der Verein am Dienstagmorgen bekannt. Demnach trennten sich beide Parteien einvernehmlich. In den letzten Tagen war bereits darüber spekuliert worden, dass Dardai den Trainerposten in der kommenden Saison abgeben könnte. Wenige Tage nach der fünften Niederlage in Serie im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim (0:2) bestätigten sich diese Spekulationen am Dienstagmorgen.

Dardai kehrt in die Jugendabteilung des Vereins zurück

Dardai trainierte die Profimannschaft von Hertha BSC seit 2015 und etablierte sie in der 1. Bundesliga. Die bislang ernüchternde Bilanz von fünf verlorenen Spielen in Serie und nur elf Punkten in der laufenden Rückrunde bewegen die Offiziellen um Manager Michael Preetz nun zu einem Neuanfang in der kommenden Saison. Preetz sprach schon jetzt seinen Dank gegenüber dem scheidenden Coach aus: "Pal Dardai hat sich nicht nur als Rekordspieler, sondern nun auch in den vergangenen viereinhalb Jahren als Cheftrainer der Lizenzspielermannschaft große Verdienste um Hertha BSC erworben", so Preetz. Der Manager betonte zudem die gute Zusammenarbeit mit Dardai: "Viereinhalb Jahre sehr guter und konstruktiver Zusammenarbeit sind eine sehr lange Zeit im Profigeschäft, nun sind wir jedoch gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls im Sommer der richtige Schritt für Hertha BSC ist. Pal ist ein wichtiger Bestandteil der positiven Entwicklung unseres Clubs und wird auch über seine Zeit als Cheftrainer der Profis hinaus, ein großer Faktor der Hertha-Familie bleiben", so der 51-Jährige.

Pal Dardai, der mit 268 Bundesligaspielen Rekordspieler bei Hertha BSC ist, wird dem Verein aber auch in Zukunft treu bleiben. Der Ungar wird ab Sommer 2020 wieder in der Jugendabteilung des Vereins tätig werden. Pal Dardai soll dann wieder eine von Herthas Jugendmannschaften trainieren. Bereits von 2012 bis 2015 war der Ungar zunächst als Co-Trainer der U-17, anschließend als Trainer verschiedener Jugendmannschaften tätig.



"Hertha bleibt mein Zuhause"

Auch Dardai selbst, der die noch ausstehenden fünf Bundesligapartien an der Seitenlinie stehen wird, äußerte sich bereits zur Entscheidung: "Das waren sehr intensive und ereignisreiche Jahre für mich als Cheftrainer bei Hertha BSC. Ich bin dankbar für diese Chance, die ich hier bekommen habe und sehr stolz darauf was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben. Aber manchmal ist es so, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist. Ich habe immer betont, dass es mir um das Beste für Hertha BSC geht, denn Hertha ist und bleibt mein Zuhause." Bereits im Januar war bekannt geworden, dass Dardais Co-Trainer Rainer Widmayer Hertha BSC verlassen wird. Widmayer schließt sich im Sommer dem VfB Stuttgart an. Welcher Trainer die Nachfolge von Pal Dardai in der kommenden Saison antreten wird, ist noch nicht bekannt.



Die Ära Dardai in Bildern

Bild: imago/Sven Simon Pal Dardai ist Hertha BSC bereits seit 1997 treu. Zuerst war er als Spieler für Hertha aktiv, anschließend begann er seine Trainerkarriere als Jugendcoach der Blau-Weißen. Hier feiern ihn die Fans 2011 für sein 14-Jähriges Jubiläum im Verein.

Bild: imago/Sven Simon 2015 feierte der Ungar sein Debüt als Cheftrainer von Hertha BSC beim Auswärtssieg in Mainz. Dardai übernahm das Amt von Jos Luhukay, der die Hertha in akute Abstiegsgefahr gebracht hatte.

Bild: imago/Sven Simon Schnell wurde deutlich, dass Dardai an der Seitenlinie als lautstarker und emotionaler Trainer auftreten würde. In der Saison 2014/15 muss Hertha BSC Berlin dennoch bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern.

Bild: imago/Sven Simon Zwar verlor die Hertha ihr letztes Spiel bei der TSG Hoffenheim, durfte am Ende dennoch den Klassenerhalt feiern. Fest stand außerdem, dass Pal Dardai auch in der folgenden Saison an der Seitenlinie stehen würde.

Bild: imago/Thomas Bielefeld In der Saison 2015/16 stürmte Hertha BSC durch den DFB-Pokal. Der gesamte Verein machte sich Hoffnungen auf das erste Erreichen einer Hertha-Profimannschaft des DFB-Pokal Finals im heimischen Stadion. Erst im Halbfinale im Berliner Olympiastadion wurde Hertha gestoppt. Pal Dardai war nach dem Abpfiff entsprechend enttäuscht.

Bild: imago/Camera 4 In der Bundesligasaison 2015/16 landete Hertha BSC unter der Leitung von Pal Dardai auf dem siebten Tabellenplatz. Eine Saison später reichte es für den sechsten Platz. Hertha durfte in die Qualifikation zur Euro League und die Fans von Europa träumen. Hier feiern Dardai, die Mannschaft und die Fans die bislang beste Platzierung von Hertha BSC unter Dardai.

Bild: imago/Matthias Koch Aus Traum wurde Realität: Hertha qualifizierte sich für die Europa-League-Saison 2017/18. Mannschaft und Fans reisten nach Bilbao, Östersund und Lugansk. Am Ende scheiterte Hertha in der Gruppenphase und der Traum Europa war schnell vorbei. Für Dardai dennoch einer der größten Erfolge bei Hertha BSC in seinen bislang vier Jahren.

Bild: imago/Contrast Wie der Vater so der Sohn: Unter Pal Dardai schaffte Sohn Palko Dardai (Mitte) den Sprung in den Profikader von Hertha BSC. Am 20.08.2018 feiert der Trainersohn sein Debüt für Herthas erste Mannschaft im DFB-Pokal Spiel gegen Braunschweig.

Bild: imago/Camera 4 Der bislang größte Erfolg der laufenden Saison: Am 28.09.2018 besiegt Hertha im Olympiastadion Bayern München und ist bereits seit vier Spielen gegen die Münchener ungeschlagen. Hier feiert Dardai mit Co-Trainer Rainer Widmayer, der als Denker und Lenker im Hintergrund gilt. Zum Ende der Saison verlässt Widmayer Berlin in Richtung Stuttgart und Dardai muss einen neuen Co-Trainer finden.

Bild: imago/Zink Zu Beginn des Jahres feiert Pal Dardai seinen 50. Sieg als Hertha-Trainer, nachdem seine Mannschaft mit 3:1 in Nürnberg gewann. Hier freut sich der Coach mit Hertha-Eigengewächs Arne Maier über das geglückte Jubiläum.

Bild: www.imago-images.de In den folgenden Spielen der Rückrunde überzeugte die Hertha dann allerdings nur selten. Fünf Spiele in Folge wurden verloren, Hertha sammelte bis Mitte April nur elf Punkte in der Rückserie und rutschte auf den elften Tabellenplatz ab. Am 16.04.2019 gibt der Verein bekannt, dass Dardai ab der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer des Vereins sein wird. Dennoch könnte die Karriere des Ungar bei Hertha BSC weitergehen. Dardai soll ab Sommer 2020 wieder in die Jugendabteilung des Klubs zurückkehren.

