Bild: imago/Contrast

Es folgte ein Sieg in Wiesbaden - Energie Cottbus übernahm die Tabellenführung! Und verteidigte sie einen Spieltag darauf in einem furiosen Spiel gegen Unterhaching. Bis zur 88. Minute lagen die Lausitzer mit 0:2 zurück. Sie sahen wie der sichere Verlierer aus. Doch dann sorgten zwei Tore von Kapitän Marc Stein in 70 Sekunden noch für einen Punktgewinn.