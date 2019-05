Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat auf der zweiten Bergetappe der Kalifornien-Rundfahrt eine starke kämpferische Leistung gezeigt. Der 33 Jahre alte Fahrer vom Team CCC landete auf dem dritten Teilstück von Stockton nach Morgan Hill auf Rang drei.

Zeitgleich war nach 207 km der zweitplatzierte US-Amerikaner Ben King. Den Sieg sicherte sich der Franzose Remi Cavagna nach langer Solofahrt vor dem Verfolgerduo.

Bei der Ankunft des Hauptfeldes kam der Berliner Maximilian Schachmann (Team Bora-hansgrohe) auf Rang sechs. In der Gesamtwertung liegt der deutsche Hoffnungsträger Schachmann weiter 22 Sekunden hinter dem Führenden US-Amerikaner Tejay van Garderen.

Die vierte Etappe der Rundfahrt führt am Mittwoch über 214,5 km vom Westertech Raceway Laguna Seca nach Morro Bay und dürfte wieder etwas für die Sprinter sein. Das Rennen endet am Samstag in Pasadena vor den Toren der Millionenmetropole Los Angeles.